Polizei prüft verdächtiges Paket: U-Bahnen fallen aus

Störung bei der VGF: Die U-Bahnen U4 und U7 in Frankfurt fahren aktuell nur eingeschränkt. Grund ist ein Polizeieinsatz.

Aktuelles zu den U-Bahnen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Störung bei der U4 und U7

Polizei überprüft verdächtiges Paket

Update vom Mittwoch, 05.02.2020, 11.47 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist ein verdächtiges Paket auf den Gleisen der Grund für die Streckenunterbrechungen der U4 und der U7. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat den verdächtigen Gegenstand überprüft. Dieser stellte sich als Elektroschrott heraus. Mittlerweile ist die Streckensperrung beendet. Es kann allerdings noch vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Update vom Mittwoch, 05.02.2020, 10.46 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes gibt es Störungen auf den U-Bahn-Linien U4 und U7 der VGF in Frankfurt. Die Linie U4 verkehrt laut VGF zurzeit in beiden Richtungen nicht zwischen Schäfflestraße und Enkheim.

Die Linie U7 kann in beiden Richtungen nicht zwischen Kruppstraße und Enkheim fahren. Wegen möglicher Straßensperrungen könne kein Taxi-Ersatzverkehr angefordert werden. Die Störung soll laut VGF bis 12 Uhr andauern.

Störungen bei der VGF in Frankfurt: U-Bahn-Linien U4 und U7 mit Einschränkungen

Update vom Montag, 27.01.2020, 08.45 Uhr: Laut RMV ist die Störung mittlerweile behoben. Dennoch kommt es durch den Unfall noch zu Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr der Linien U4 und U7.

Update vom Montag, 27.01.2020, 08.10 Uhr: Wie der RMV auf Twitter mitteilt, kommt es aktuell auf den U-Bahn-Linien U4 und U7 zu Ausfällen. Der Grund ist ein Unfall. Die Linie U4 verkehrt nicht zwischen "Seckbacher Landstraße" und "Enkheim", die Linie U7 nicht zwischen "Schäfflestraße " und "Enkheim". Ersatzweise verkehren Taxis zwischen "Schäfflestraße" und "Enkheim".

Update vom Dienstag, 14.01.2020, 19.55 Uhr: Laut Informationen des RMV ist die Störung mittlerweile behoben. Es kann aber noch zu Fahrplanabweichungen und vereinzelten Ausfällen kommen.

Update vom Dienstag, 14.01.2020, 18.54 Uhr: Wie der RMV via Twitter mitteilt, kommt es aktuell im U-Bahn-Verkehr der Linien U4 und U7 zu Störungen. Weil ein Auto auf den Gleisen steht, verkehrt die U4 derzeit nicht zwischen „Seckbacher Landstraße“ und „Enkheim“. Die U-Bahnen der Linie U7 verkehren nicht zwischen "Schäfflestraße" und "Enkheim". Ersatzweise verkehren Taxis zwischen "Enkheim" und "Schäfflestraße".

Update vom Dienstag, 07.01.2020, 9.01 Uhr: Die Störung auf der Linie U3 in Frankfurt ist beendet. Wegen eines Unfalls war es zu Verspätungen und Ausfällen gekommen, teilt die VGF in Frankfurt mit.

Update vom Dienstag, 07.01.2020, 7.54 Uhr: Auf der U3 kommt es aktuell zu Ausfällen und Verspätungen. Grund dafür ist ein Unfall. Zwischen den Stationen Oberursel Glöcknerwiese und Oberursel Bahnhof fährt aktuell keine Bahn.

U-Bahnen der VGF in Frankfurt: Weichenstörung sorgt für Einschränkungen

Update vom Montag, 23.12.2019, 7.22 Uhr: Wegen einer Weichenstörung kommt es auf der Linie U8 zu Einschränkungen. Aktuell fahren die Züge nur bis zur Station Niederursel. Die VGF rät, für die Weiterfahrt zum Uni Campus Riedberg und Riedberg ab Niederursel die U9 zu nutzen.

Störung bis 23.12.2019, 6.30 Uhr! Betroffene Linie: U 8. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/Vzn2STQD0s pic.twitter.com/eamXFahhjJ — VGF (@vgf_ffm) December 23, 2019

Update vom Donnerstag, 19.12.2019, 12.38 Uhr: Wegen einer Weichenstörung im Bereich der Station Riedberg verkehrt die Linie U8 nur bis Niederursel. Fahrgäste mit dem Ziel Riedberg sollten die Züge der Linie U9 ab Niederursel. Die Abfahrten finden vom selben Bahnsteig statt.

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 17.17 Uhr: Wie so oft, kommt eine U-Bahn Störung nur selten alleine. Momentan trifft es die U5. Der RMV gibt als Grund einen Feuerwehreinsatz an. Die Haltestelle "Preungesheim" entfällt, die Bahnen wenden bereits an der Haltestelle „Sigmund-Freud-Straße“ zurück.

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 14.17 Uhr: Die Störung auf der U-Bahn-Linie U8 ist laut RMV beendet. Es kann allerdings zu Folgeverspätungen auf den Linien U3 und U8 kommen.

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 13.12 Uhr: Aktuell ist der Betrieb der U-Bahn-Linie U8 gestört. Wegen eines Fremdunfalls kommt es zu Verspätungen und zu Ausfällen.

VGF in Frankfurt: Streik und Betriebsversammlung

Update vom Montag, 18.11.2019, 17.12 Uhr: Ein Sprecher der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffiq hat sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zur prekären Verkehrssituation in Frankfurt am morgigen Dienstag geäußert. Neben Ausfällen bei Straßen und U-Bahnen wegen einer Betriebsversammlung, wird auch der Streik der Busfahrer für Probleme sorgen.

Es sei überhaupt nicht einzuschätzen, was wann fahre, sagte Traffiq-Vertreter Klaus Linek. Welche und wie viele U-Bahnen und Trams ausfallen, lasse sich nicht vorhersagen: "Das ist für uns die unangenehmste Situation überhaupt."

Wer am Abend das Spiel der DFB-Mannschaft in der Commerzbank-Arena sehen wolle, dem sei empfohlen, auf S-Bahnen auszuweichen. Außerdem sollten Eltern ihre Schulkinder morgens nicht einfach an die Bus- oder Straßenbahnhaltestellen oder die U-Bahn-Stationen schicken, so Linek. Die Betriebsversammlung soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Der Streik der Busfahrer gilt ab 2.30 Uhr hessenweit unbefristet.

Update vom Montag, 18.11.2019, 14.26 Uhr: Mehrere Fahrten der U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt werden am Dienstag (19.11.2019) und Mittwoch, (20.11.2019) ausfallen. Fahrerinnen und Fahrer der VGF werden an diesen Tagen an Betriebsversammlungen teilnehmen.

„Wie viele Fahrerinnen und Fahrer von ihrem Recht auf Teilnahme Gebrauch machen und welche Fahrten im Einzelnen betroffen sein werden, lässt sich leider nicht vorhersagen“, teil die VGF mit. Die VGF informiert an U-Bahn-Stationen und Straßenbahn-Haltestellen über die Ausfälle.

Zusätzlich streiken ab Dienstag die Busfahrer privater Unternehmen in ganz Hessen.

Frankfurt VGF: U-Bahn-Linie U3 fährt nur bis Weißkirchen Ost

Update vom Dienstag, 15.10.2019, 11.22 Uhr: Die U-Bahn-Linie U3 zwischen Frankfurt-Süd und Oberursel-Hohemark wird ab kommender Woche unterbrochen. Sie fährt einen Monat lang nur bis Weißkirchen Ost, teilt die VGF mit. Grund sind Gleisbauarbeiten zwischen Bommersheim und Oberursel Bahnhof.

Zwischen Montag (21.10.2019), 2.15 Uhr, und Montag (25.11.2019), 3.30 Uhr, fährt die U3 nur zwischen Südbahnhof und Weißkirchen Ost. Von dort zur Endstation Oberursel-Hohemark und zurück setzt die VGF Ersatzbusse ein.

Frankfurt VGF: U-Bahn-Linie U3 in Oberursel wird unterbrochen

Der Betrieb der Ersatzbusse ist in zwei Phasen unterteilt. Bis 11.11.2019, 1.30 Uhr, fahren die Busse aufgrund der Sperrung der Frankfurter Straße in Oberursel über den Zimmermühlenweg. Das gilt auch für alle Schulbusfahrten. In der zweiten Phase, dann ist der Zimmermühlenweg gesperrt, fahren die Ersatz- und die Schulbusse über die wieder offene Frankfurter Straße.

„Während der ganzen Bauzeit bedienen die Busse Haltestellen in Nähe der U-Bahn-Stationen, die auf dem gesperrten Abschnitt liegen“, teilt die VGF mit. Erreichbar sind auch die Fahrscheinautomaten. In den Ersatzbussen findet kein Fahrscheinverkauf statt.

Neben den Ersatzbussen ist auch die S-Bahn-Linie S5 eine Alternative für Fahrten zwischen Oberursel und Frankfurt.

Frankfurt VGF: Störung auf vielen U-Bahn-Linien

Update vom Montag, 14.10.2019, 9.36 Uhr: Die Störung die für Verzögerungen auf den Linien U1, U2, U3 und U8 gesorgt hat, ist laut VGF aufgehoben. Die Kollegen der Technik hätten die Weichenanlage wieder in Gang gesetzt, hieß es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch: Überfall in Dornbusch: 14-Jähriger schlägt auf Frau ein

Zu Verzögerungen und Verspätungen könne es weiterhin kommen. Der fahrplanmäßige Betrieb werde so schnell wie möglich von uns wieder hergestellt.

Frankfurt VGF: Störung auf vielen U-Bahn-Linien

Update vom Montag, 14.10.2019, 8.10 Uhr: Nach Angaben der VGF-Leitstelle kommt es wegen einer Signal- und Weichenstörung Linien U1, U2, U3 und U8 zu Verzögerungen im Betriebsablauf.

Es könne zu Fahrplanabweichungen sowie längeren Wartezeiten auf den Bahnsteigen und in den Zügen kommen. Die Technik sei vor Ort und arbeite "mit Hochdruck an der Behebung der Störung".

Laut VGF halten sich die "Auswirkungen dieser Betriebsstörungen in Grenzen", weshalb man keine Alternativen nenne.

Allerdings könne von und nach Oberursel und Bad Homburg die S-Bahnlinie S5 genutzt werde, diese fährt auch über die Hauptwache. Zwischen der Hauptwache und dem Weißen Stein (Eschersheim Bahnhof) verkehre zusätzlich die S-Bahnlinie S6.

Auch im S-Bahn-Verkehr gibt es derzeit Probleme. Verspätungen sind möglich.

Frankfurt VGF: Notarzteinsatz sorgt für Verspätungen

Update vom Sonntag, 13.10.2019, 18.55 Uhr: Laut RMV ist die Störung auf den U-Bahn-Linien U6 und U7 mittlerweile behoben. Es kann aber weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Update vom Sonntag, 13.10.2019, 18.15 Uhr: Wie der RMV mitteilt, kommt es aktuell bei den Linien der U6 und U7 zu Verspätungen. Der Grund ist ein Notarzteinsatz.

Update vom Mittwoch, 29.09.2019, 12.36 Uhr: Mittlerweile ist bekannt, weshalb es am Samstagnachmittag zwischenzeitlich auf Höhe der U-Bahn-Station "Gwinnerstraße" zu einer Störung kam: Laut Polizei war eine Frau mit ihrem Auto falsch abgebogen und mit einer U-Bahn kollidiert. Dabei wurde ein Kleinkind verletzt*.

Update vom Mittwoch, 25.09.2019, 12.36 Uhr: Wegen eines Unfalls kommt es noch zu Verspätungen auf den Linien U1, U2, U3 und U8. Die Störung ist laut VGF aber mittlerweile beendet.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, passierte der Unfall zwischen der U2 und einem Auto um 11.45 Uhr. Unfallort war die Ecke Eckenheimer Landstraße/Hügelstraße. Es gab keine Verletzten. Die U-Bahnen fahren wieder.

Frankfurt VGF: Unfall zwischen Auto und U2

Update vom Mittwoch, 25.09.2019, 12.08 Uhr: Störung auf den Linien U1, U2, U3, U8 in Frankfurt: Zwischen "Dornbusch" und "Heddernheim" pendeln Taxis statt U-Bahnen. Es kommt zu Verspätungen. Grund dafür ist laut VGF ein Unfall.

Betroffen sind die Haltestellen: Dornbusch, Fritz-Tarnow-Straße, Hügelstraße, Lindenbaum, Weißer Stein, Heddernheim. Fahrgäste im Bereich Heddernheim können laut VGF auch die Buslinie 60 bis zur Heerstraße nutzen. Dort besteht Anschluss an die U6 Richtung Innenstadt.

Frankfurt VGF: Unfall - U-Bahnen fahren nicht

Update vom Mittwoch, 25.09.2019, 8.39 Uhr: Die Störung auf den U-Bahn-Linien U4 und U7 ist behoben. Das teilt die VGF mit.

Update vom Mittwoch, 25.09.2019, 6.30 Uhr: Aufgrund eines Autos im Hochgleis kommt es bei den U-Bahn-Linien U4 und U7 derzeit zu Streckenunterbrechungen und Ersatzverkehr, wie die VGF mitteilt. Die Störung wird noch bis mindestens 8 Uhr andauern. Die U4 fährt zurzeit nicht zwischen den Stationen Schäfflestraße und Enkheim, die U7 verkehrt nicht zwischen den Stationen Kruppstraße und Enkheim.

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 10.59 Uhr: Wie die VGF mitteilt, ist die Störung auf den Linien U1, U2, U3 und U8 beendet. Es komme aber noch "zu Ausfällen und erheblichen Fahrplanabweichungen". Grund war eine Stellwerksstörung im U-Bahn-Tunnel.

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 10.37 Uhr: Auf den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 gibt es am Dienstagvormittag Probleme. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen wegen einer Stellwerksstörung im U-Bahn-Tunnel. Das teilt die VGF mit.

In Frankfurt-Fechenheim sind zwei Menschen bei einem Unfall auf der Hanauer Landstraße schwer verletzt worden. Wie es dazu kam.

Frankfurt VGF: Störung an der U4 wegen ausgelaufenem Diesel

Update von Mittwoch, 11.09.2019, 16:54 Uhr: Die Störung an der U4 ist wieder behoben, meldet der RMV. Es muss aber weiter mit Verzögerungen im U-Bahnverkehr gerechnet werden. Schuld an dem Chaos war ausgelaufener Diesel.

Alle aktuellen Störungen bei den S-Bahnen finden Sie im S-Bahn-Ticker.

Update vom Mittwoch, 11.09.2019, 7.00 Uhr: In der Innenstadt Frankfurts müssen Pendler am frühen Mittwochmorgen Geduld aufbringen: Es kommt zu Störungen beim Betrieb der U4. Wie die VGF mitteilt, finden wegen einer Betriebsstörung keine Fahrten der Linie U4 zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof statt.

Frankfurt VGF: Rund 400.000 Fahrgäste nutzen täglich die U-Bahn

Im Durchschnitt nutzen pro Tag 400.000 Fahrgäste die U-Bahnen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF). Neun Linien fahren durch die Stadt Frankfurt und in die Orte der Umgebung:

U1 von Ginnheim zum Südbahnhof

von Ginnheim zum Südbahnhof U2 von Bad Homburg Gonzenheim zum Südbahnhof

von Bad Homburg Gonzenheim zum Südbahnhof U3 von Oberursel Hohemark zum Südbahnhof

von Oberursel Hohemark zum Südbahnhof U4 von der Bockenheimer Warte nach Enkheim

von der Bockenheimer Warte nach Enkheim U5 von Preungesheim zum Hauptbahnhof

von Preungesheim zum Hauptbahnhof U6 von Hausen zum Ostbahnhof

von Hausen zum Ostbahnhof U7 von Praunheim Heerstraße zum Ostbahnhof

von Praunheim Heerstraße zum Ostbahnhof U8 von Riedberg zum Südbahnhof

von Riedberg zum Südbahnhof U9 von Nieder-Eschbach nach Ginnheim

+ Das Liniennetz aus U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen von VGF und RMV in Frankfurt. © RMV Immer wieder kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

Frankfurt VGF: Neun U-Bahn-Linien in und um Frankfurt

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, kurz VGF, ist das Frankfurter Verkehrsunternehmen. Auf neun U-Bahn- und zehn Straßenbahn-Linien sind nach Angaben der VGF rund 400 Schienenfahrzeuge unterwegs.

Mehr als 2200 Mitarbeitende sind bei der VGF beschäftigt. Fast 800 von ihnen sind Schienenbahnfahrerinnen und Schienenbahnfahrer. Die VGF gehört damit nach eigenen Angaben zu den größten Arbeitgebern in der Stadt Frankfurt und im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Der Takt der Frankfurter Buslinie 34 wird nicht wie geplant ausgedünnt. Die Stadt setzt ihre ursprünglichen Pläne für den Fahrplanwechsel nicht um. Offenbar hatte es massive Beschwerden gegeben.

red



*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks