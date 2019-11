Mord-Prozess in Frankfurt

+ © Mikko Stig/Lehtikuva/dpa Weil sie Schluss machte - Mann lauert Ex-Freundin auf und sticht 18 Mal zu © Mikko Stig/Lehtikuva/dpa

Wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Frankfurt muss sich ein 35-Jähriger von Dienstag (03.12.2019) an vor dem Landgericht verantworten.