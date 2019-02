Frankfurt zählt über 750 000 Einwohner

Frankfurt – In Frankfurt leben so viele Menschen wie nie zuvor. Am 18. Februar hat die Stadt nach eigenen Angaben die Zahl von 750 000 Einwohnern überschritten.

„Die aktuelle Entwicklung belegt eindrucksvoll Frankfurts Attraktivität“, meinte der für die Statistik zuständige Dezernent Jan Schneider (CDU). Die Stadt hat bei der Bevölkerungszahl zuletzt stark zugelegt. Ende 2018 wurden knapp 748 000 Einwohner gezählt. Hinter Berlin, Hamburg, München und Köln ist Frankfurt die fünftgrößte deutsche Stadt. dpa. Quelle: op-online.de