Zoll findet Kokain im Drucker

Frankfurt - Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen 250 Gramm Kokain in einem Drucker gefunden. Der Drucker sei als Paket von Kolumbien nach Südafrika an einen privaten Empfänger verschickt worden, wie das Hauptzollamt mitteilte.

Aus ermittlungstaktischen Gründen meldete der Zoll den Fund vom 3. Januar erst am Freitag. Bei der Röntgenuntersuchung seien den Zollbeamten zunächst Schatten aufgefallen, bei näherer Prüfung fanden sie dann drei in Kunststofffolie gewickelte Päckchen. Diese enthielten eine weiße, pulvrige Substanz, die positiv auf den anschließenden Rauschgiftschnelltest reagierte. "Immer wieder werden Alltagsgegenstände als Schmuggelversteck genutzt.", erklärte Isabell Gillmann vom Hauptzollamt Frankfurt am Main.(dpa)

