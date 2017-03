Prozess um tödlichen Exorzismus

Frankfurt - Rund 14 Monate ist es her, dass eine Südkoreanerin bei einer versuchten Teufelsaustreibung ums Lebengekommen ist. Das Frankfurter Landgericht verurteilte die 44 Jahre alte Cousine des Opfers zu sechs Jahren Gefängnis. Nun hat sie Revision eingelegt.

Die 44-jährige Hauptangeklagte im Frankfurter Exorzismus-Prozess wolle das wegen Körperverletzung mit Todesfolge ergangene Urteil rechtlich überprüfen lassen, bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt. Auch die beiden heute 16 und 17 Jahre alten Mitangeklagten wollen gegen ihre Strafen vorgehen. Sie waren vom Gericht zu jeweils 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Bewährungsstrafen für zwei weitere Familienmitglieder, insgesamt waren fünf an dem Exorzismus im Hotelzimmer beteiligt, sind nach Angaben des Gerichts mittlerweile rechtskräftig. In dem Prozess war es um eine Teufelsaustreibung mit tödlichem Ausgang im Frankfurter Hotel Continental gegangen. Das 41 Jahre alte Opfer war dabei erstickt. Das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt ist im Februar zu Ende gegangen. (dpa/ch)

Exorzismus-Fälle: Todesfälle und Todesdrohung Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa