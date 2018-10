Frankfurter Flughafen: Untersuchungen nach missglücktem Landeanflug

Frankfurt - Zwischenfall am Frankfurter Flughafen: Eine Maschine einer tunesischen Airline hat beim Landeanflug noch einmal durchstarten müssen.

Der Vorfall habe sich bereits am 15. September ereignet und werde derzeit näher untersucht, sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung am Freitag. Das Manöver sei aber Routine und werde vom Piloten entschieden. Der A320 habe die Landung wenig später korrekt durchgeführt. Der Vorfall wurde den Angaben zufolge an das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) gemeldet. Zuvor hatten Medien berichtet. (dpa)

