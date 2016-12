Goldschatz zum Anfassen

Frankfurter Geldmuseum der Bundesbank nach kostspieligem Umbau wieder geöffnet

440.000 Euro wert und daher besonders gesichert ist der zwölfeinhalb Kilo schwere Goldbarren, an dem sich jeder als Gewichtheber versuchen kann.

Frankfurt - Konzeptionell neu gestaltet präsentiert sich das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt nach umfassender Erneuerung als multimedialer Lern- und Erlebnisort. 19 Millionen Euro haben der zweijährige Umbau und die Erweiterung gekostet. Von Harald H. Richter

Zwölfeinhalb Kilogramm wiegt er, und seinen Wert beziffert Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele auf 440.000 Euro. Der aus hochreinem Feingold gegossene Barren von der Größe einer Milchtüte, aber um ein Vielfaches schwerer, ist das Glanzstück der Ausstellung im neuen Geldmuseum. In einer Schauvitrine vor Langfingern geschützt, ist es dennoch erlaubt, ihn zu berühren. Ruben steckt beide Hände durch eine Öffnung im zentimeterdicken Glas, hat jedoch Mühe, das Edelmetall anzuheben. „Ganz schön schwer, aber fühlt sich cool an“, stellt der Neunjährige fest und strahlt mit dem glänzenden Goldbarren um die Wette. „Ich hab’ noch nie so was angefasst“, gibt der Viertklässler der Frankfurter Dahlmann-Schule zu. Trotzdem sind ihm Geldscheine lieber. „Die passen besser in die Hosentasche“, meint er ganz pragmatisch.

Ruben gehört zu den ersten Besuchern, die sich im vergrößerten Geldmuseum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt umsehen dürfen. Gut zwei Jahre lang war es nicht zugänglich, wurde umfassend modernisiert, weil inhaltlich und technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Museumsgäste erwartet eine Schau, die nacheinander die Schwerpunkte Bargeld, Buchgeld, Geldpolitik und Geld global ins Blickfeld rückt. Neu ist das Thema Finanzstabilität. Unter anderem sind die Währungen der Welt in einem „Banknotenschwarm“ dargestellt.

Herausragende Exponate der numismatischen Sammlung der Bundesbank werden in einem Geldkabinett inszeniert. In weiteren Räumen geht es um die Entstehung des Bankenwesens, außerdem erleben Besucher die Hyperinflation der 1920er-Jahre und tauchen ein in die deutsche Notenbankgeschichte. Effektvoll nachgezeichnet wird auch der Weg zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Um die abstrakten Themen einer Zentralbank zu vermitteln, orientiert sich die Ausstellung an der Lebenswirklichkeit der Besucher und stellt Alltagsbezüge her. Zu sehen sind Nachbauten eines Geldautomaten, einer Bankfiliale und eines Supermarkts.

„Im Ergebnis der Neukonzeption haben wir einen multimedialen Lern- und Erlebnis-ort geschaffen, der besonders Schulklassen anspricht“, betont Carl-Ludwig Thiele bei der Vorstellung. Daher sind neben den Dahlmann-Viertklässlern auch Gymnasiasten der Helmholtzschule aus dem Frankfurter Ostend zur Vorbesichtigung gekommen. Sie interessieren sich besonders für das Thema Buchgeld, etwa wie der Zahlungsverkehr erklärt wird, auf die Rolle von Kreditinstituten eingegangen und Einblicke in die Bankenaufsicht gewährt werden.

Jüngere Besucher zieht es eher zu den Vitrinen und Schaukästen, in denen Themen des Geldes kindgerecht aufbereitet sind. Das Modell eines Geldtransporters und Banknoten mit Märchenmotiven lenken die Blicke auf sich. Über interaktive Medienstationen, zu denen ein Quiz, Memory und Puzzle gehören, werden Ausstellungsinhalte spielerisch vermittelt. Vertiefende Informationen sind dort ebenso zu finden. Die großen Themenbereiche gruppieren sich rund um ein 360-Grad-Kino.

Insgesamt hat das neue Geldmuseum 1 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Schau ist im Wesentlichen für die Selbsterkundung durch die Besucher konzipiert. Nach Vereinbarung sind aber auch Gruppenführungen, Rallyes und themenspezifische Workshops möglich. Neben einem großzügigeren und barrierefreien Eingangsbereich mit Infotheke gibt es zusätzliche Räume für museumspädagogische Angebote und Sonderausstellungen. Die erste dieser Art wird es im Sommer 2017 anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Deutschen Bundesbank geben. Auch die neue Cafeteria mit integriertem Museumsladen ist deutlich größer geworden. Investiert wurde ferner in Klimatechnik und Brandschutz. Die Deutsche Bundesbank hat sich den Umbau ihres Geldmuseums 19 Millionen Euro kosten lassen. Besucher können es bei freiem Eintritt besichtigen.

Deutsches Geldmuseum, Wilhelm-Epstein-Straße 14, Frankfurt, Öffnungszeiten: Montag, Dienstag sowie Donnerstag, Freitag und Sonntag 9-17 Uhr, Mittwoch 9-20 Uhr

