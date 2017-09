Höhenretter seilen verletzten Bauarbeiter mit Kran ab 

+ Der Bauarbeiter wird auf einer Trage zu Boden gelassen. © Feuerwehr Frankfurt

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf einer Baustelle an der Taunusanlage im Bahnhofsviertel. Die Höhenrettungsgruppe fixierte den verletzten Bauarbeiter auf einer Schleifkorbtrage und ließ diese mit Hilfe eines Baukrans zu Boden. Dort wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben und in Begleitung von einem Notarzt mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik transportiert. 24 Kräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst waren an dem einstündigen Einsatz beteiligt. (skk)