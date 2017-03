Kiosk-Besitzerin mit Pistole bedroht

Frankfurt - Am helllichten Tag haben zwei maskierte Männer einen Kiosk im Frankfurter Gallusviertel überfallen.

Dabei bedrohten sie die Inhaberin am Donnerstagmittag mit einer Pistole und forderten Bargeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem versuchten sie, der 57-Jährigen die Kette vom Hals zu reißen. Als dies misslang, seien die beiden Räuber mit der Beute in Höhe von rund 500 Euro geflüchtet. Das Opfer blieb laut Polizei unverletzt. (dpa)

Hier rollen Juwelendiebe ihr Beute in Mülltonnen weg Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa