Mehrere sexuelle Übergriffe auf Frauen im Westend

Frankfurt - Die Kriminalpolizei Frankfurt ermittelt in der Siolistraße/Miquelallee und auf dem Theodor-W.-Adorno-Platz wegen mehreren sexuellen Übergriffenund Belästigungen. In zwei Fällen ergreifen die Frauen die Flucht.

Zu drei Vorfällen in der Siolistraße/Miquelallee ist es am Freitag, 6. Oktober und 29. Dezember, und am Samstag, 6. Januar, gekommen. Der Täter fragt seine Opfer nach dem Straßennamen und versucht sie dann in ein Gebüsch zu zerren. Im ersten Fall fordert er eine 23-jährige Studentin auf, ihn sexuell zu befriedigen. Aus Angst kommt sie der Aufforderung nach und flüchtet dann. Im zweiten Fall überwältigt eine 37-jährige Anwohnerin den Täter mit einem Faustschlag und flieht. Im dritten Fall schreit das 23-jährige Opfer und wehrt sich, sodass der Täter die Flucht ergreift. Auch der Täter gelingt jedes Mal die Flucht.

Die Täterbeschreibungen ähneln sich, sodass die Kriminalpolizei davon ausgeht, dass es sich jeweils um den selben Täter handelt. Die Frauen beschreiben ihn als 23 bis 35 Jahre alt, 165 bis 180 Zentimeter groß. Er habe ein schlankes, pakistanisches beziehungsweise westasiatisches Erscheinungsbild und spreche mit einem starken Akzent Deutsch. Außerdem habe er schwarze Haare und trug eine dunkle Kapuzenjacke.

In der Nacht von Freitag, 26., auf Samstag, 27. Januar, kommt es gegen 00.30 Uhr am Theodor-W.-Adorno-Platz auf dem Universitäts-Campus zu einen weiteren Fall von sexueller Belästigung: Eine 22-jährige Studentin ist auf dem Heimweg und wird von einem Unbekannten von hinten an die Schulter gegriffen. Sie dreht sich um und sieht, wie der Mann mit seinem Glied spielt. Sofort schreit die Frau und rennt weg. Dabei stürzt sie und zieht sich eine schwere Verletzung zu. Dennoch läuft sie unbeirrt weiter bis sie in Sicherheit ist. Der Täter flieht in unbekannte Richtung.

Mit Power ins Schlagkissen: Selbstverteidigung für Frauen Zur Fotostrecke

Laut Polizei sei er zwischen 40 und 50 Jahren alt und zirka 1,80 Meter groß. Er sei dicklich und habe kurze dunkle Haare sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet sei er mit einer grauen Jogginghose, einer dunklen Jacke und Sportschuhen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich in dem Fall um einen anderen Täter handelt. Zeugenhinweise sowie weitere Geschädigte können sich bei der Kriminalpolizei unter 069/755-53111 melden. (yfi)

Quelle: op-online.de