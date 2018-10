Frankfurter Messe ist komplett

Frankfurt - Frankfurts Messe ist nahezu komplett. Mit der Halle 12 ist die letzte bislang noch freie Fläche auf dem citynahen Gelände bebaut. Von einem Umzug will Deutschlands erfolgreichste Messe aber nichts hören. Von Christian Ebner

Wenn am Donnerstag die jüngste Frankfurter Messehalle feierlich in Betrieb genommen wird, hat sie ihre Generalprobe längst hinter sich. Zur Zuliefermesse „Automechanika“ im September haben in der Halle 12 edle Old- und Youngtimer um die Wette geglänzt, etwas rustikaler ging es bei der Sonderschau zum Thema Reifen zu. Für rund 250 Millionen Euro hat sich Deutschlands erfolgreichster Messebetreiber vom Architekten Kilian Kada einen weiteren Palast aus Glas und Aluminium errichtet lassen – auf der letzten freien Fläche seines citynahen Areals.

Messen werden in der verkehrsgünstig gelegenen Metropole am Main bereits seit mehr als 800 Jahren organisiert. Die heutige Gesellschaft in Händen der Stadt und des Landes Hessen ist mit einem Umsatz von 669 Millionen Euro weltweit die Nummer drei nach den britischen Anbietern Reed und UBM.

In Deutschland hat nur Hannover ein größeres Gelände, aber ein deutlich kleineres Geschäft. Nach Zahlen des Branchenverbandes AUMA entfällt auf die deutschen Anbieter rund ein Zehntel des Weltmessemarktes.

Längst haben die Frankfurter ihre Veranstaltungen zu internationalen Messemarken ausgebaut, die sie in viele Erdteile exportieren. „Automechanika“-Messen gibt es unter anderem auch in Shanghai, Istanbul, Dubai oder Johannesburg. Die „Light&Building“ öffnet auch in Moskau, Mumbai oder Buenos Aires.

Nur noch 39 Messen fanden 2017 auf dem Heimatgelände statt, nicht einmal ein Zehntel der insgesamt 416 organisierten Veranstaltungen der Frankfurter. Dazu kommen allerdings noch zahlreiche wichtige Gastmessen wie die Buchmesse, die Internationale Automobilausstellung (IAA) Pkw und zahlreiche Konzerte in der altehrwürdigen Festhalle.

Flughafen und Messe bilden die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Rhein-Main-Gebiets, darüber gibt es in Frankfurt und Umland kaum zwei Meinungen. Ob aber das 15 Fußgängerminuten vom Hauptbahnhof entfernt riesige Messegelände wirklich die Fläche von fast 600 000 Quadratmetern blockieren muss, hält zumindest Geschäftsführer Christian Holl vom Bund Deutscher Architekten für diskutabel. Der Experte verweist auf eine jüngst im Deutschen Architekturmuseum veröffentlichte Studie des internationalen Büros KCAP, die das Städte-Konglomerat von Hanau über Frankfurt bis Mainz als Band entlang des Flusses Main interpretiert. Revolutionärste Idee der Planer ist dabei die Verlagerung der „Messe FRA“ in die „Airport City“ am Flughafen mit einer noch besseren Verkehrsanbindung. Im engen Frankfurter Zentrum ließe sich so Raum für die künftige städtische Entwicklung gewinnen, argumentieren die Planer.

Zusätzliche Reserveflächen benötige die Messe nicht mehr, meint Holl. Letztlich müsse sich das Angebot an dem ausrichten, was ein Messebesucher an einem Tag bewältigen könne. „Es kommt mehr auf die Qualität der Begegnung an und nicht so sehr auf die schiere Größe.“

In diesem Punkt kann Messe-Geschäftsführer Uwe Behm noch zustimmen: „Wir verfügen, auch langfristig betrachtet, über ausreichende Kapazitäten.“ Er verweist auf weitere Baupläne wie den Abriss und Neubau der Halle 5 nach der Buchmesse 2019 sowie die anstehende Sanierung der Halle 6. Doch einen Umzug an den Flughafen mag sich Behm nicht vorstellen. „Die Messe Frankfurt bietet mit dem größten innerstädtischen Gelände der Welt eine einzigartige urbane Qualität. Sowohl die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz als auch die Nähe zur Stadt sind für unsere Gäste aus aller Welt von hoher Attraktivität.“ J dpa

Quelle: op-online.de