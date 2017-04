Im Museum für Moderne Kunst können Suchende verborgene Werke entdecken

Frankfurt - Etwas Faszinierendes hat das Versteckspiel – und zwar nicht nur zu Ostern. In einem Versteck verbirgt sich oft etwas Geheimes, etwas, das für Unwissende unsichtbar ist. Das Verstecken ist ein (Macht-)Spiel – und gleichzeitig ein Mittel der Kunst. Von Lisa Berins

Im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) liegt einiges im Verborgenen. Ein unwissender Besucher merkt nichts von der Kunst, an der er vorbeigeht. Eine weiße Wand, mehr nicht. Doch dahinter hält ein Werk Dornröschenschlaf. Peter Gorschlüter, stellvertretender Direktor des MMK, zieht ein Foto aus einer Mappe. Auf den ersten Blick könnte es eine Aufnahme einer beliebigen Baustelle sein: Ein rechteckiges Stück ist aus dieser weißen Wand herausgerissen, in der Mauer hat der Mönchengladbacher Künstler Gregor Schneider ein 57 mal 57 mal 7 Zentimeter messendes Quadrat aus schwarzem Gipszement eingelassen. „Schwarzes Quadrat“ heißt die Arbeit schlicht.

1994 hat es der Künstler dort angebracht und die Wand wieder ordentlich zugespachtelt. Im Jahr 2052 soll das Werk feierlich präsentiert werden, so hat es Schneider vertraglich festgelegt. Bis dahin existiert die Arbeit in der Wand – unsichtbar für die Museumsbesucher. Was hat der Künstler davon, Kunst zu erschaffen und sie dann zu verstecken? „Das Unerklärliche, auch das Unheimliche gehört bei Gregor Schneider zum Werk dazu“, erklärt Gorschlüter. Die reine Vorstellung eines verborgenen Daseins wirft Fragen auf wie: Existiert das Werk auch für die Besucher, die nichts von ihm wissen? Kann Kunst ohne einen, der sie betrachtet, eine Wirkung entfalten? Was bleibt von dem Werk, wenn es nur in unserer Erinnerung besteht?

Im MMK gibt es einige solcher verborgener Werke, vielleicht mehr als in anderen Museen, spekuliert Gorschlüter. Das könne daran liegen, dass viele Werke Auftragsarbeiten seien, die extra für das Haus entstanden sind. Manchmal verraten kleine Hinweise, dass sich an bestimmten Stellen Kunst versteckt.

+ Gregor Schneider: „Schwarzes Quadrat“, 1994 © p Zum Beispiel in der ersten Etage. An dem Absatz einer Treppenstufe lässt sich bei genauem Hinsehen erkennen, dass eine Wand vor eine andere gesetzt wurde. Auf der hinteren befindet sich ein grafischer Raum von Lothar Baumgarten mit dem Titel „Frankfurter Brief“. Geometrische Formen und Begriffe wie „Denkfigur“, „Selbstwartung“, „Miethai“, „Einheitstaumel“ sind da in schwarzer und weißer Farbe auf weiße und schwarze Wände gezeichnet. Sie spielen mit der Eigenheit der deutschen Sprache, Kompositwörter bilden zu können. Gleichzeitig nehmen sie inhaltlich Bezug auf die Wendezeit, in der das Werk entstanden ist. „Die Arbeit funktioniert als eine Art Erinnerungsraum ohne Bilder“, sagt Gorschlüter. Und dieser Raum existiere auch jetzt, hinter der zweiten Wand.

Gelegentlich können Besucher einen Blick auf ein anderes verstecktes Werk werfen: auf den „Raum unter der Treppe“ des Künstlerduos Fischli/Weiss, das bis 1979 zusammen arbeitete. 1993 entdeckten die Künstler diesen – selbst nur wenigen Museumsmitarbeitern bekannten – kleinen Raum, der von Architekt Hans Hollein wohl als Nutzraum gedacht war. Fischli/Weiss thematisieren den Backstage-Bereich des Museumsbetriebs, der dem Besucher normalerweise verborgen bleibt. Die Künstler sammelten Gegenstände, die sie in Werkstätten fanden, und bauten eine trompe-l’oeil-hafte Nachbildung eines vermeintlichen Hausmeisterraums in Polyurethan. Wenn Besucher Gelegenheit haben, hinter die Tür des „Raums unter der Treppe“ zu schauen, sehen sie also eine Illusion des tatsächlichen, des versteckten Raums. Ein Reiz des Versteckens liegt für die Künstler offenbar darin, dem Betrachter etwas vorzuenthalten – eine Erkenntnis, die Realität –, oder sie zumindest gut portioniert abzugeben oder schwer zugänglich zu machen. Der (Kunst-)Suchende wird an der Nase herumgeführt.

+ Andreas Slominski: „Weihnachten 1940“, 2006 © Slominski © p Im Fall von Andreas Slominski scheint es anders zu sein. Sein Werk „Weihnachten 1940“ ist eine unscheinbare Gravur in ein Fensterglas in der zweiten Etage des MMK. „24. XII 1940 nächstes Jahr ist Frieden! aber 1942 bestimmt Frieden! 1950 Friede“ steht dort in Sütterlin. Slominski fand diese Zeilen in einem alten Bauernhaus in Nordhessen an einer Wand. Im MMK schaut der Besucher durch das beschriftete Fenster auf die Nachkriegsbebauung der Berliner Straße. Diese schwer zu findende, subtile Arbeit ist eine intime Botschaft – die ausschließlich für aufmerksame Besucher gedacht ist. Wer mit offenen Augen durch die Räume des MMK geht, kann mehr entdecken: An 19 Stellen – etwa an der Kante eines Rauchabzugskastens – hat der Bulgare Nedko Solakov kleine Zeichnungen, Geschichten und Kommentare angebracht, die sich mit dem Leidensweg Christi beschäftigen.

Also: Suchen nach dem Versteckten lohnt sich – ob nach Eiern, Geschenken, Erkenntnissen oder Kunst. Das liegt in der Dialektik der Sache: Ohne Neugierige gäbe es keinen Grund zum Verstecken. Und etwas zu verstecken, das unattraktiv für den Suchenden ist, wäre ohnehin absurd.

Stadtmodell aus Mausefalle und Klobürsten: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de