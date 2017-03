Polizei nimmt erneut mutmaßliche Drogendealer fest

Frankfurt - Im Kampf gegen die Drogenkriminalität hat die Polizei im Frankfurter Bahnhofsviertel erneut zwei mutmaßliche Dealer festgenommen.

Die beiden 20 und 39 Jahre alten Männer kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei ihnen fanden die Ermittler 380 Gramm Kokain und 220 Gramm Marihuana im Wert von rund 20.000 Euro. Damit hat allein die Kriminalpolizei in den letzten vier Monaten gegen rund 200 mutmaßliche Drogenhändler ein Verfahren eingeleitet. Dabei kamen 58 Verdächtige in Untersuchungshaft.

Razzia: Zwei Männer festgenommen

Bei einer Razzia des Zolls in Frankfurt sind zudem zwei Männer festgenommen worden. Diese hielten sich illegal in Deutschland auf, berichtete das Hauptzollamt in Frankfurt am Freitag. Ob sie abgeschoben würden, entscheide die Ausländerbehörde. Die Zöllner hatten vergangene Woche mehrere Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Dabei stellten sie fest, dass ein Arbeitgeber mehrere Männer für Kurierfahrten schwarz beschäftigte und ihnen zudem nicht den Mindestlohn zahlte. Wie der "Hessische Rundfunk" berichtete, wurde die Razzia bei Pizza- und Sushi-Lieferdiensten vollzogen. (dpa)

