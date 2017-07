Frankfurter Polizei schnappt mehrere Kriminelle

Frankfurt - Erfolge für die Polizei in Frankfurt: Beamte nehmen einen gesuchten Wohnungseinbrecher, einen Reifenstecher und zwei Räuber fest.

Ein 29-Jähriger begeht mehrere Einbrüche - bei einer Tat im Ruhrgebiet kann er identifiziert werden. Deshalb wird er laut Polizei auch mit einem Haftbefehl gesucht und ist zur Festnahme ausgeschrieben. Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen können Zivilbeamte den Mann schließlich in einem Hotel in der Frankfurter Kaiserstraße festnehmen.

In Niederrad ruft am Donnerstagabend ein Anwohner kurz vor Mitternacht die Polizei. Er gibt an, gesehen zu haben, wie ein Mann an zwei geparkten Autos den hinteren linken Autoreifen einsticht. Wie die Polizei berichtet, folgt der 28-jährige Zeuge daraufhin dem Täter - bis dieser in einem Haus verschwindet. Eine Streife kann die Wohnung des mutmaßlichen Reifenstechers schließlich ausfindig machen. Der Zeuge identifiziert schließlich den 57-jährigen Bewohner. Bei ihm finden die Beamten zwei Multitool-Messer und nehmen ihn daraufhin fest.

Bilder: Mobile Kamera im Frankfurter Bahnhofsviertel Zur Fotostrecke

Einen weiteren Erfolg können die Beamten auch in der Taunusstraße vorweisen. Hier nehmen sie zwei Männer fest, die zuvor einen 42-Jährigen überfallen. Dieser ist kurz vor Mitternacht unterwegs, als er von den beiden Männern angesprochen wird. Sie fordern laut Polizei Geld von ihm. Als er der Aufforderung nicht nachkommt, schlägt ihm einer der beiden Männer mit einem Gegenstand auf den Kopf. Im Anschluss schnappen sie sich seinen mit Pfandflaschen gefüllten Rucksack und flüchten. Eine Streife kann die beiden allerdings kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 45-jährige Tatverdächte kommt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, der 30-jährige obdachlose Tatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt. (jo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa