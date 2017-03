Autofahrer achten nicht auf Rettungsgassen

Kassel/Frankfurt - Die Fälle häufen sich: Einsatzkräfte, die den Unfallort auf der Autobahn nur zu Fuß erreichen, weil ihnen kein Platz frei gehalten wurde. Dabei gibt es eine einfache Regel, die im Notfall Leben rettet. Von Jennifer Jäger

Neulich auf der A7 bei Kassel: Ein Autofahrer streift beim Auffahren auf die Autobahn einen Sattelzug, kollidiert mit einem weiteren Fahrzeug. Es kommt zu einem langen Rückstau. Dass bei dem Crash niemand verletzt wurde, wissen die Helfer zu diesem Zeitpunkt noch nicht – sie müssen loslaufen, zwei Kilometer lang zwischen den stehenden Autos hindurch, Stress pur. Der Grund: Die übrigen Verkehrsteilnehmer hatten keine Rettungsgasse gebildet.

Solche Szenen kommen immer häufiger vor. „Vor allem schwer und schwerst verletzte Unfallopfer müssen möglichst schnell versorgt werden – hier zählt jede Minute“, erklärt Oliver Reidegeld, Sprecher des Autoclubs ADAC Hessen-Thüringen. Fehlt die Gasse, werden auch die Rettungskräfte zusätzlich belastet, wie Günter Ohlig vom Landesverband Hessen im Deutschen Roten-Kreuz weiß. Warum wird die Rettungsgasse so selten richtig gebildet? Ulrich Urban, Fahrlehrer aus Offenbach, führt das Problem auf die Gedankenlosigkeit vieler Autofahrer zurück: „Das Thema wird in den Fahrschulen natürlich gelehrt. Aber das ist wie mit vielen Verkehrsregeln: Man kann schulen, so viel man will – wenn die Menschen das nicht verinnerlichen, verläuft das im Sand“. Der Frankfurter Verkehrspsychologe Peter Fiesel spricht von einem gesamtgesellschaftlichen Problem: „Ich beobachte einen zunehmenden Egozentrismus in der Gesellschaft, während Mitgefühl und Rücksichtnahme schwinden“.

Damit das Thema „Rettungsgasse“ den Autofahrern bewusster wird, hat die hessische Landesregierung 2015 eine Kampagne gestartet: 50 Banner, die im Wechsel an verschiedenen Brücken entlang viel befahrener Autobahnen aufgehängt werden, sollen die Verkehrsteilnehmer ebenso sensibilisieren wie Flyer, Plakate und Aufkleber. Laut Paragraf 11 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung gilt unabhängig von der Fahrstreifenzahl folgende Faustregel: „Sobald sich ein Stau bildet – und auch schon bei zäh fließendem Verkehr – orientieren sich Autofahrer auf der äußersten linken Spur nach links, alle anderen nach rechts“, erklärt Matthias Mänz, Sprecher der Polizei Nordhessen. (dpa)

