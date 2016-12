Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Butzbach

30 Anwohner kommen mit Schrecken davon

Butzbach - Nach einem Feuer in Butzbach ist eine schwer verletzte Frau gestorben. Feuerwehrleute hatten sie zunächst noch aus ihrer brennenden Wohnung retten können, wie die Polizei berichtete.

Die 58-Jährige, vermutlich die Bewohnerin, wurde anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Brand war am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in dem Mietshaus ausgebrochen. Der Hund der Bewohnerin wurde tot geborgen. Während des Feuers mussten etwa 30 Anwohner das Haus verlassen - sie kamen nach den bisherigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon und konnten wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren. (dpa)

