Frauen rocken Frankfurt

Frankfurt - „Vielfältig, aufregend, pulsierend, hot“ – so lautet auch dieses Jahr das Motto des W-Festivals. Von heute an bis Freitag bespielen starke Frauen und tolle Musikerinnen zum siebten Mal Frankfurter Bühnen.

Ein Festival, bei dem nur Frauen oder Bands mit Frontfrauen auftreten: Kann das funktionieren? Klar! Unter einem knackigeren Namen (früher hieß es Women Of The World Festival), aber mit gleichem Konzept punktet das W-Festival mit internationalen Top-Acts wie Lisa Stansfield und Mariza, Ausnahmetalenten wie Morcheeba und deutschsprachigen Stars wie Anna Depenbusch oder der Alin Coen Band.

Seit 2012 bietet das Festival Musik und Kultur pur an drei Orten, der Alten Oper, dem Gibson Club und der Jugend-Kultur-Kirche Sankt Peter. 2018 ist das Ignatz-Bubis-Zentrum der Jüdischen Gemeinde dazugekommen, das eine Sonderveranstaltung mit der Sängerin Ute Lemper gestemmt hat. Nicht zu vergessen die Sparkassen-Freilichtbühne am Friedrich-Stoltze-Platz mit nationalen und internationalen Newcomern. 10.000 Besucher kamen 2017. Die Organisatoren sind zuversichtlich: Auch 2018 wird in Frankfurt weibliche Kreativität groß gefeiert. (mt)

Termine und Tickets im Internet: w-festival.de

