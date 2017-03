Bewohner entdecken menschliche Knochen bei Grabungen

Fritzlar - Bewohner von Fritzlar haben bei Grabungsarbeiten in ihrem Garten menschliche Knochen gefunden. Die Knochen waren etwa einen Meter tief in der Erde vergraben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Die Eigentümer des Grundstücks in der Stadt im Schwalm-Eder-Kreis riefen nach dem Fund am Samstagabend die Polizei; Ermittler der Kriminalpolizei und ein Gerichtsmediziner untersuchten daraufhin die Fundstelle. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Tier- und Menschenknochen, die vermutlich schon mehrere Jahrzehnte im Erdreich lagen. Die Polizei versucht nun, die Identität des Toten zu ermitteln. (dpa)

