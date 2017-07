Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Niedergladbach - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Wisperstrecke im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein 45-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Der Mann war in einer Rechtskurve auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein entgegenkommendes Auto versuchte auszuweichen, doch es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Insassen des Wagens, ein 74-Jähriger und seine 67-jährige Frau, wurden nicht verletzt, mussten aber von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die Landstraße war nach dem Unfall am Sonntagmittag mehr als drei Stunden voll gesperrt. (dpa)

