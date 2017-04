„Für manche bin ich der Todesengel“

Frankfurt - Manchmal halten sie nur eine Hand, manchmal hören sie zu, und manchmal wird auch zusammen gelacht oder geweint. Ehrenamtliche Hospizhelfer begleiten Sterbende und müssen manchen ihrer Patienten erst mal Ängste nehmen. Von Eva Krafczyk

Nicht jeder reagiert positiv, wenn Rosemarie Houda zu Besuch kommt. „Die ersten Minuten waren nicht einfach“ sagt Houda, die sich als Freiwillige im ambulanten Hospizdienst der Malteser engagiert. „Wenn ich reinkomme, bin ich für manche erst mal der Todesengel.“ Diese Erfahrung wird von anderen Ehrenamtlichen geteilt. Hospizdienst, das klinge so endgültig. Mancher der Betreuten mache sich erst da klar: Das ist nun ein letzter Weg. Und am Ende steht der Tod.

Für andere Patienten kann es auch eine Erleichterung sein, bewusst Abschied vom Leben zu nehmen – gerade, wenn im eigenen Umfeld niemand vom Tod reden will. Wieder andere, so berichten die Hospizhelfer, wollen einfach noch einmal ausführlich reden, ihr Leben Revue passieren lassen, ihre Erinnerung noch einmal mit einem anderen Menschen teilen.

Für Martin Alsheimer, ebenfalls ehrenamtlicher Hospizbegleiter, ist der Tod Bestandteil des Lebens. „So wie man jemanden bei einer Schwangerschaft begleiten kann, so kann man auch jemanden beim Tod begleiten“, betont er. Es gelte nicht nur, Schwerkranken und Sterbenden ein Angebot zum Gespräch, zu menschlicher Nähe und vielleicht noch ein paar Unternehmungen zu machen. Auch Angehörige, die körperlich und seelisch in einer Ausnahmesituation stehen, könnten so entlastet werden.

„Ich habe einen 60-Jährigen zu Hause begleitet, der dann aber sehr schnell, nach nur zweieinhalb Wochen gestorben ist“, sagt Anke Hens. „In dem Fall war das besonders wichtig für die Ehefrau, die nach Monaten aufopferungsvoller Pflege endlich einmal drei Stunden an einem Abend für sich hatte.“ Es sei geradezu erschütternd gewesen, dass die beiden „bloß niemandem zur Last fallen“ wollten.

Noch immer müssten häufig Hemmschwellen abgebaut werden, bis Schwerkranke und ihre Angehörigen Angebote des Hospizdienstes annehmen, sagt Kathrin Sommer, die die Arbeit der Ehrenamtlichen koordiniert. Oft seien es Pflegedienste, die den ersten Kontakt herstellten oder auf die Arbeit des Hospizdienstes hinwiesen. „Es geht darum, Überlebenszeit zu gestalten und die Angehörigen zu entlasten“, sagt sie.

Denn in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen Tod und Sterben aus dem Bewusstsein verdrängen, sehen sich auch viele Angehörige überfordert. Houda etwa erinnert sich an einen jungen Mann, der Kontakt zu den Helfern des Hospizdienstes suchte, weil er es selbst nicht fertig brachte, seine Großmutter in ihrer letzten Lebensphase zu besuchen. „Man muss sich darauf einstellen, plötzlich Bezugsperson in einer emotionalen Ausnahmesituation zu sein“, sagt sie.

Unter den rund 100 000 Menschen, die sich nach Angaben des Deutschen Palliativ- und Hospizbunds für Schwerkranke und Sterbende in Deutschland engagieren, arbeiten viele ehrenamtlich. Ihre Arbeit sei „unerlässlich“. Bei den Frankfurter Maltesern sind derzeit 25 Ehrenamtliche im Hospizdienst aktiv. Der Bedarf ist groß, versichert Sommer. Nicht jede Nachfrage kann erfüllt werden. Die Helfer selbst haben sich in einem sechsmonatigen Kurs auf ihre Arbeit vorbereitet und werden von Sommer und ihrer Kollegin Katarina Claudino betreut – nicht nur bei der Verteilung von Einsätzen, sondern auch bei der Verarbeitung der Erfahrungen.

Bunte Papierschiffchen stehen bei den regelmäßigen Treffen für die Patienten, die „auf der anderen Seite“ angekommen sind. Ein Abschiedsritual, das für die Helfer wichtig ist. Doch warum ausgerechnet Sterbebegleitung? „Mein Vater ist bei uns zu Hause gestorben“, erzählt Hens. Es sei eine Erfahrung gewesen, die bei aller Traurigkeit auch eine letzte Gelegenheit zu großer Nähe gewesen sei. „Die Angst vor dem Tod ist ein Stück weit kleiner geworden“, betont sie. J dpa

Quelle: op-online.de