Was den Fußball und die Oper verbindet ...

Frankfurt / Offenbach - Bernd Loebe, Intendant der Oper Frankfurt, besucht regelmäßig Heimspiele der Eintracht, während Fußballtrainer Otto Rehhagel gern ins Theater geht. Von Axel Zibulski

Wenn die Mainzer Bundesligamannschaft ein Tor schießt, begleitet eine beliebte Melodie aus einer völlig unbekannten Oper den Jubel. Und wenn irgendwo zwischen Offenbach und Liverpool die Fans „You’ll Never Walk Alone“ anstimmen, wird das Stadion auch deshalb zur Bühne, weil das Lied tatsächlich erstmals in einem Theater erklang – 1945, als am New Yorker Broadway das Musical „Carousel“ uraufgeführt wurde. Die Verbindungen zwischen Oper und Fußball sind enger, als manchem Dauerkartenbesitzer oder Abonnementinhaber bewusst ist. Und auch wenn sich in den Zeitungsredaktionen die Vertreter des Sport- und des Kulturressorts bestenfalls auf ein friedliches Nebeneinander geeinigt haben, schielt in Wahrheit mancher Rezensent heimlich auf die kompakte Entscheidung in zweimal 45 Minuten; besonders wenn er sich auf fünf oder sechs Stunden Musik Richard Wagners einlassen muss. Wenn die zwei Halbzeiten vorbei sind, hat sich in der „Götterdämmerung“ der Chor nicht mal eingesungen.

Oper im Stadion: Wenn in Mainz nach Heimtoren der fastnachtliche „Narrhallamarsch“ erklingt, singen die Fans eigentlich große Oper. Der französische Komponist Adolphe Adam hat das Marschmotiv nämlich 1838 für seinen „Bauer von Preston“ erdacht, eine „Grand Opéra“, die kein Theater der Welt mehr auf dem Spielplan hat. Anders als Paul Hindemiths exakt 100 Jahre später uraufgeführte Oper „Mathis der Maler“: Unlängst, einige Tage vor Weihnachten, gastierte das Orchester des Mainzer Theaters in den Räumen des dortigen Stadions und stimmte sogar die eher spröden Töne des gebürtigen Hanauers an, samt seinem „Engelskonzert“ – ein hoffentlich helfendes Vorspiel für die Rückrunde.

Ballsport auf der Bühne – auch das hat es schon gegeben. Als Borussia Dortmund 2014 die Saison auf dem zweiten Platz abschloss, gelang der städtischen Oper ein ganz besonderer Coup: Mit „Roxy und ihr Wunderteam“ erlebte eine „Fußball-Operette“ ihre deutsche Erstaufführung, die Paul Abraham, ein von den Nazis verfemter Komponist, bereits 1936 in Budapest herausgebracht hatte. Und Dmitri Schostakowitsch schrieb Ende der 1920er Jahre die Musik zu einem Fußballballett namens „Das Goldene Zeitalter“, in dem ein sowjetisches Team in den Westen reist. In beiden Fällen verhält es auf der Bühne wie im Stadion: Es geht zwar nicht um Leben und Tod, aber um große Gefühle und wahre Liebe.

Auf Schalke hat man außer Georges Bizets „Carmen“ auch schon Giuseppe Verdis „Aida“ gegeben. Der in Ägypten spielende Evergreen soll im September 2017 in der Frankfurter Commerzbank-Arena zu erleben sein, zum 50-Jahre-Bühnenjubiläum von Tenor Placido Domingo. Ja, auch in der Neigung zur Kommerzialisierung sind sich Oper und Fußball nicht fremd. Immerhin war es die WM 1990 in Italien, die Domingo erstmals mit José Carreras und dem zwischenzeitlich verstorbenen Luciano Pavarotti zusammenbrachte. Das Konzert in Roms Caracalla-Thermen war der Startschuss für den langjährigen Erfolg der „Drei Tenöre“.

Eher eine stille und ganz persönliche Erinnerung verbindet sich mit dem Start der WM in Deutschland 2006. Während die Gastgebermannschaft im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica antrat, bannte Benjamin Brittens Oper „Albert Herring“ im Staatstheater Darmstadt die Aufmerksamkeit des Autors. Was für ein Glück: Im Lauf des langen Abends schickte die Regie einen Jungen mit Fußball unterm Arm auf die Bühne, der mit Kreide „4:2“ an die Wand kritzelte. Heute weiß jeder Besucher von damals: So nahm ein Sommermärchen seinen Anfang.

