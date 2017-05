Gänsehautmomente mit Birdy

Frankfurt - Mauerblümchen oder unentdeckte Nachwuchskünstlerin? – Es ist Popsängerin Birdy nicht anzusehen, dass sie ein Weltstar mit einigen Charterfolgen ist. Die 19-Jährige braucht kein großartiges Outfit, keine Backgroundtänzer oder Showeinlagen. Von Chiara Kaldenbach

Ein Klavier, eine Gitarre und ihre sanfte Stimme reichen völlig aus, um die Menschen zu erreichen. Auf dem „Woman of the World Festival“ war reine Frauenpower zu sehen. In ganz Frankfurt traten vom 24. bis zum 27 Mai ausschließlich Frauen auf, unter anderem auch die britische Popsängerin Birdy. Sie zeigte in der Alten Oper Frankfurt ihr außergewöhnliches musikalisches Talent.

In einer Menschenmenge würde sie nicht auffallen. Eine graue Maus. Sie trägt ihre langen braunen Haare offen, hat einen blasseren Teint und verzichtet auf viel Schminke und schicke Kleider. Doch sobald sie anfängt zu singen sind alle Augen auf sie gerichtet.

Ihre Balladen handeln von Trennungsschmerz, Einsamkeit und Liebeskummer. Mit der Tiefgründigkeit und Melancholie ihrer Songs lässt sie das Publikum in eine Welt voll Trauer und Schmerz versinken. An den Anfang ihres Konzerts stellt die Britin ihren größten Erfolg, „People Help The People“, aus dem Album „Birdy“. In Deutschland belegte sie mit dem Song 33 Wochen lang Platz drei der Charts, in der Schweiz sogar für 40 Wochen Platz zwei. Ein Appell für mehr Zwischenmenschlichkeit.

Die 21-Jährige wirkt schüchtern. Anfangs vermeidet sie jegliche Kommunikation mit dem Publikum, klammert sich an Klavier und Gitarre und wirkt dadurch sehr unsicher. Erst nach einer Weile löst Birdy sich auch mal von ihren Instrumenten.

Zwar hätte die Echo-Preisträgern allemal Gründe für ein selbstbewussteres Auftreten, doch wer Birdy kennt, weiß, dass dies nicht ihre Art ist. Freude drückt die junge Künstlerin lieber mit einem schüchternen Lächeln aus. Selbst ihr Geiger, der wild seine langen Haare schüttelt, zeigt mehr Begeisterung als die Echo-Preisträgerin. Das Frankfurter Publikum nimmt Birdy ihre Verschlossenheit ganz offensichtlich nicht übel. Die Fans tanzen und singen eifrig wie textsicher alle Balladen mit.

Birdy bringt einen Gänsehautmoment nach dem anderen in die Alte Oper, darunter Songs wie „Skinny Love“ (Album „Birdy) oder „Let It All Go“ (Album „Wishes“). Ein Höhepunkt ist „Not About Angels“ vom Soundtrack zur Bestseller-Verfilmung „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“. Bereits bei der Ankündigung jubelte das Publikum euphorisch, um augenblicklich wieder zu verstummen, als sich die zarte Stimme zum Klang des Pianos erhebt. Wie der Film handelt das Lied von Liebesglück, das wieder aufgegeben werden muss. Nach eineinhalb Stunden verabschiedet sich die Sängerin von ihren Fans, die sie erneut mit großen Beifall belohnen.

