Galionsfigur des Protestsongs

Frankfurt – Sag’ niemals nie: Trotzdem hat sich Joan Baez entschlossen, ihre aktuelle Tour unter das Motto „Fare Thee Well“ zu stellen. Die smarte 78-Jährige nimmt also Abschied von der Bühne. Viel Kraft koste es, heute ein Konzert zu singen, hat sie jüngst gesagt. VON DETLEF KINSLER

Die Auftritte sind mit mehr als zwei Dutzend Songs immerhin zwei Stunden lang. Eine Energieleistung.

Der Begriff Protestsängerin, ein Phänomen der Sechzigerjahre, ist zwar aus der Mode gekommen. Die Notwendigkeit, die Stimme zu erheben, aber nicht. Eines der ältesten Stücke im Repertoire von Joan Baez, Woody Guthries „Deportee“, stammt aus dem Jahr 1948. Bei einem Flugzeugabsturz kamen 28 Wanderarbeiter zu Tode, die zwangsweise zurück in ihre mexikanische Heimat geschickt wurden. Ein Lied als Denkmal für namenlose Migranten. Angesichts Donald Trumps Obsession, sich im Süden gegen die Nachbarn abzuschotten, kann sich Baez, die heilige Johanna des Aufbegehrens, einen Seitenhieb nicht verkneifen. Der Präsident sei für sie „a sick man“ („ein kranker Mann“), die Zeit, in der wir leben, keine, mal eben Mauern hochzuziehen. Tatsächlich gelte es, sich um die zu kümmern, die Hilfe nötig hätten.

Baez betritt die Bühne der Alten Oper Frankfurt erst einmal allein. Sie beherrscht das Fingerpicking auf ihrer akustischen Gitarre so virtuos, dass sie auch solo auftreten kann. Ihre Stimme, schon lange kein glockenklarer Sopran mehr, ist dennoch nicht minder präsent. Sie vermag den Aussagen Nachdruck zu verleihen. Bald begrüßt sie ihre „big band“. Zwei Begleiter genügen der Folk-Ikone. Ihr geliebter Sohn Gabriel spielt Perkussion mit einer an Selbstverleugnung grenzender Dezenz. Man hört ihn eigentlich nur richtig bei seinem kurzen Cajon-Solo. Dirk Powell agiert da offensiver. Als Tausendsassa beherrscht er Gitarre, akustische Bassgitarre, Mandoline, Banjo, Geige und Flügel, findet für jede der Kompositionen das richtige Sounddesign, hilft der Chefin bestmöglich. Hat man Bob Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits oder Janis Joplin im Ohr, muss man konstatieren: Das muss man erst einmal schaffen, „Blowin’ In The Wind“, „Suzanne“, „Last Leaf“ oder „Me And Bobby McGee“ von den markanten Originalstimmen zu abstrahieren.

Schön, dass nicht nur Zeitgenossen und Wegbegleiter zu Gehör kommen, sondern auch Antony & The Johnsons’ utopische Für-eine-bessere-Welt-Hymne „Another World“. Auch Deutsch singt die Baez. Matthias Claudius „Der Mond ist aufgegangen“, Bettina Wegners „Sind so kleine Hände“ (a cappella) und Pete Seegers „Sag’ mir wo die Blumen sind“.

Quelle: op-online.de