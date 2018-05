Gastland Georgien präsentiert Pläne für Frankfurter Buchmesse

Vielfältig sei Georgien, betonen die Gäste der Frankfurter Buchmesse. Und voller Kontraste. Während in der Hauptstadt Tiflis moderne Bauten in den Himmel wachsen, geht es in Adjara (Bild) ländlich zu.

Frankfurt - Dreiunddreißig. Das ist die magische Zahl des diesjährigen Gastlandes der Frankfurter Buchmesse (10. bis 14. Oktober). So viele Zeichen hat das georgische Alphabet, und so viele Türen sollen sich in dessen Pavillon öffnen. Von Eva-Maria Lill

Gestern stellten die Verantwortlichen ein Konzept vor, das es buchstäblich in sich hat. Sein Freund Peter sei eigentlich ein cleverer Typ, erzählt Mikheil Giorgadze, georgischer Kulturminister. Bei einem Besuch in Tiflis habe er aber herumgedruckst: „Darf ich dich was fragen?“ „Klar“, habe Giorgadze geantwortet. Peter: „Wenn ihr euch auf Georgisch unterhaltet, versteht ihr euch überhaupt?“

+ Sehen im Besuch des kleinen Landes eine große Chance (von links): Peter Cachola Schmal (Direktor des Deutschen Architekturmuseums), Elguja Khokhrishvili (georgischer Botschafter), Mikheil Giorgadze (Minister für Kultur und Sport), Medea Metreveli (Direktorin des Georgian National Book Center), Ana Kordzaia-Samadashvili (Autorin), George Bokhua (Künstlerischer Leiter) und Juergen Boos (Direktor der Frankfurter Buchmesse) © Holger Menzel (p) In der Tat: Was der Minister bei der Gastland-Präsentation an Muttersprache aus seinem Mund blubbern lässt, klingt für deutschgewohnte Ohren eher nach Gurgeln denn nach Verständigung. Doch das kleine Land zwischen Asien und Europa definiert sich „zum allergrößten Teil“, wie Giorgadze erklärt, über sein Alphabet aus 33 Zeichen. „Georgia – Made By Characters“ lautet dementsprechend das Motto auf der Frankfurter Buchmesse. Wobei der Titel herrlich mehrdeutig sei. „Characters“ heiße schließlich nicht nur „Zeichen“, sondern auch „Charaktere“. Und davon, verspricht Giorgadze, werde es eine Menge geben.

Ein umfangreiches Kulturprogramm mit Film (Retrospektive im Deutschen Filmmuseum), Theater (Kooperation mit Mousonturm und Schauspiel Frankfurt) sowie Musik (etwa auf dem Museumsuferfest) soll den Auftritt von etwa 70 Autoren vorbereiten. An der Spitze der Delegation die Schriftsteller Nino Haratischwili und Aka Morchiladze, der mal treffend gesagt haben soll: „Nichts ist so georgisch wie das georgische Alphabet.“

Außer vielleicht die Architektur. „Als ich das erste Mal nach Tiflis gefahren bin“, erzählt Buchmessen-Chef Juergen Boos, „sind mir die Gebäude in Erinnerung geblieben.“ Dem stimmt Architekturmuseums-Chef Peter Cachola Schmal zu. „Sie zeigen, was das Land drauf hat, das wir am Zipfel Europas oft übersehen“, betont er. Sein Haus freue sich, zur Messe die Schau „Hybrid Tbilisi“ zeigen zu können. Elf weitere Frankfurter und Offenbacher Museen stellen ebenfalls Diverses ums Gastland in den Fokus.

Sechs Millionen Euro habe er für die Gestaltung des Auftritts zu Verfügung, sagt Giorgadze. Davon fließt viel in den extravaganten Messepavillon mit zwei Bühnen, einer riesigen Buch-Präsentation und der Möglichkeit, Georgisch zu hören und zu schreiben. Das Computermodell verspricht labyrinthisch-verspielte Buchstabenarchitektur in der Halle.

Doch nicht nur Kunst liegt dem Minister am Herzen. Er sieht die Buchmesse auch als Möglichkeit, „enger mit Europa zusammenzuwachsen“. Georgien stehe für Toleranz und Vielfalt. Wie passend ist es da, dass es in diesem Jahr den 100. Geburtstag seiner Unabhängigkeit feiert.

Quelle: op-online.de