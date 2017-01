Gefährliches Gas durch glühende Holzkohle

Vier Personen in Klinik gebracht

Frankfurt - Einer unter Umständen tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung entgangen sind am Neujahrsmorgen zwei Erwachsene (50 und 51 Jahre) sowie zwei Jugendliche (13 und 15 Jahre) im Frankfurter Nordend.

Als der von ihnen wegen Unwohlseins alarmierte Rettungsdienst gegen 11 Uhr die Wohnung betrat, schlugen die Kohlenmonoxid-Warner Alarm. Daraufhin wurden die Personen sofort nach draußen gebracht. Die Feuerwehr konnte wenig später einen erhöhten Kohlenmonoxidgehalt nachweisen. Grund für die hohe Konzentration des farb-, geruch- und geschmacklosen Gases war glühende Holzkohle, die sich wahrscheinlich noch vom Vorabend in einem Topf in der Küche der Wohnung befand. Die vier Personen wurden von Rettungsdienst und Notarzt untersucht und im Anschluss zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Wiesbaden gebracht. Für was die Holzkohle in der Wohnung genutzt wurde, ist nicht bekannt. (mic)

