Feuer-Drama in Geismar: Frau und Hunde sterben - Witwer erlebt große Hilfsbereitschaft

Bei einem tragischen Wohnhausbrand hat Michael Hantke aus dem nordhessischen Geismar alles verloren: Sein Zuhause, seine Frau und seine Hunde. Viele wollen den Witwer unterstützen.

Michael Hantke aus Geismar im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis hat alles bei einem Feuer verloren.

hat alles bei einem Feuer verloren. Seine Frau und seine Hunde sind beim Brand seines Hauses ums Leben gekommen.

Er erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft und will Danke sagen.

Die wenigsten Menschen können sich vorstellen wie es sich anfühlt, wenn ein Großteil des Lebens vor den eigenen Augen in Flammen aufgeht. Doch Michael Hantke aus Geismar weiß es. Der Geismarer hat am Mittwoch, 08.01.2020, seine Ehefrau, seine drei Hunde und sein Zuhause bei einem Brand verloren. Es sei ein Verlust, den er noch immer nicht greifen könne, sagt er.

Geismar: Nach dem tragischen Hausbrand - Welle der Hilfsbereitschaft für Witwer

+ Hier sitzt er oft und denkt nach: Michael Hantke lebt derzeit bei seiner Tochter in Wellen. Auf der Terrasse verbringt er viel Zeit und versucht, das Vergangene zu verarbeiten. © Daria Neu Doch neben den vielen innerlichen Tiefpunkten sei da noch ein anderes Gefühl, das Hantke und seine Familie derzeit beschäftige: Dankbarkeit. Dankbarkeit für die große Hilfsbereitschaft, die gerade von allen Seiten vor allem auf Hantke einprasselt.

„Eigentlich müssten Sie das Wort ‘Danke’ im Artikel in Großbuchstaben schreiben“, sagt er. In viele andere Worte könne er seine Reaktion auf dieses überwältigende Engagement nämlich nicht fassen.

Geismar: Viele wollen helfen - Unterstützung gibt es in jeder Form

Wohnungsangebote, Einrichtungsgegenstände, Kleidung, finanzielle Hilfe – zahlreiche Menschen wollen den Geismarer auffangen, wollen ihm zeigen, dass ihn jemand hält. Doch es sind nicht nur die Sachspenden, die ihm Halt geben.

„Ein ganz großer Dank geht auch an meine Tochter, die mir Unterschlupf gibt und mir mit dem ganzen Papierkram hilft.“ Sarah Römer lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Wellen, ebenso wie ihre Schwester. Hantkes dritte Tochter wohnt in Aachen. „Wir alle halten zusammen“, sagt er.

Nach dem Brand in Geismar: Freunde geben dem Witwer Halt

Seine besten Freunde Rainer und Andrea Reinemer haben ein Spendenkonto über die evangelische Kirchengemeinde eingerichtet. Über die sozialen Medien rufen sie zur Hilfe auf. „Manchmal stehe ich da und denke einfach nur: Wow.“

Zu seinen besten Freunden dürfe er immer kommen, stoße jedes Mal auf ein offenes Ohr. Bei ihnen habe der Lagerist zeitweise das sogar Gefühl, die Welt sei noch in Ordnung. So richtig sei das Ereignis ohnehin noch nicht in seinem Kopf angekommen.

Geismar: Witwer möchte besonders den Einsatzkräften danken

Dankbar sei die Familie außerdem den Feuerwehren und der Polizei. Vor allem die Polizistin Pia Nitschke sei Hantke an dem furchtbaren Tag ein „wunderbarer Halt“ gewesen. „Sie war einfach da“, beschreibt er. Zum Reden. Zum in den Arm nehmen.

Großeinsatz der Feuerwehr in Geismar Zur Fotostrecke

Kater Bobbel überlebte den tragischen Brand in Geismar

Jeden Tag fährt der Geismarer zu seinem Haus und versucht zu realisieren, was passiert ist. Ein treuer Gefährte ist dann immer vor Ort und leistet ihm Gesellschaft. Kater Bobbel konnte sich vor dem Feuer retten.

„Es tut gut, ihn auf den Arm zu nehmen und zu knuddeln.“ Tiere könnten zwar nicht sprechen, aber manchmal brauche es auch gar keine Worte. Die richtigen gebe es in dieser Situation schließlich sowieso nicht.

Video: Brand in Fritzlar-Geismar: Bewohnerin und Hunde sterben

Von Daria Neu

In Bromskirchen im nordhessischen Waldeck-Frankenberg hat am Samstagmorgen (18.01.2020) ein Fachwerkhaus gebrannt - die vier Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder, konnten sich retten. Alle wurden verletzt - eine Frau schwer.

Rubriklistenbild: © Daria Neu