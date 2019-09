Zweimal in kurzer Zeit: Kinder bei Unfällen verletzt 

In Gelnhausen ist es an einem Tag gleich zweimal zu einem Unfall gekommen, bei dem Kinder verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gelnhausen - Am Dienstagnachmittag wurde ein 10-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 78-jährige aus Sulzbach am Main mit ihrem VW Golf die Gelnhäuser Straße in Richtung Hindenburgallee. Am dortigen Fußgängerüberweg soll die Golffahrerin dann das junge Mädchen beim Überqueren des Zebrastreifens übersehen und angefahren haben.

Gelnhausen: Kinder von Auto angefahren

Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Überprüfung in die nächstgelegene Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter 06051 927-0.

Zweimal kommt es in kurzer Zeit zu einem Unfall in Gelnhausen

Am Abend ereignete sich in Gelnhausen ein weiterer Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 18 Uhr war eine 58-jährige aus Büdingen mit ihrem Peugeot auf der Straße "Am Ziegelturm" in Richtung Hailerer Straße unterwegs - zeitgleich überquerte ein 9-Jähriger aus Gelnhausen den dortigen Zebrastreifen von der Müllerwiese kommend in Richtung Parkplatz "Am Escher".

Kinder in Gelnhausen verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Autofahrerin soll das Kind übersehen haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch stürzte der 9-Jährige und erlitt leichte Schürfwunden am Rücken und Arm. Er wurde vor Ort versorgt und anschließend in die Hände seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand Sachschaden. Die Polizeistation Gelnhausen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter 06051/827-0 zu melden. (kb)

