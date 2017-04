Marie und Elias landen auf dem Namens-Thron

Wiesbaden - Hessische Eltern haben im vergangenen Jahr ihre neu geborenen Babys am liebsten Marie und Elias genannt.

+ Die Bundesländer im Überblick © GfdS

Auf den weiteren Plätzen landeten Sophie und Sophia sowie Alexander und Maximilian, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit liegen die Hessen im bundesweiten Trend, wo es diese Namen 2016 ebenfalls ganz nach vorne schafften. Die Klassiker seien bereits seit Jahren beliebt, erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels. Allerdings sicherte sich deutschlandweit Elias zum ersten Mal Platz eins der Rangliste. Weiter geht es in der gesamten Bundesrepublik in Sachen Beliebtheit mit Maria auf Platz vier, Emma, Emilia, Mia, Anna, Hannah und Johanna auf Rang zehn. Bei den Jungs landet Paul auf der Vier - es folgen Leon, Louis, Ben, Jonas, Noah und Luca.