Gesellschaft vor großem Wandel

FRANKFURT - Gesellschaft und Industrie setzen nicht nur in Deutschland verstärkt auf das Internet. Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Von Marc Kuhn

„Wir werden sicherlich einen großen gesellschaftlichen Wandel erleben“, sagt Jens Prautzsch, neuer Geschäftsführer von Interxion Deutschland, im Interview in Frankfurt. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren in ganz Europa.

Die Welt wird immer digitaler. Was heißt das für Rechenzentren?

Das ist fast eine philosophische Frage. Es wird immer mehr Daten geben. Sie müssen gespeichert werden. Die Art, wie und wo Rechenzentren gebaut werden, wird sich ändern. Clouds werden verstärkt genutzt. Sie sind in Rechenzentren angesiedelt. Die deutsche Industrie wird sich stark digitalisieren. Sie muss sich überlegen, ob sie auf zentrale oder dezentrale Daten-Speicher setzt. Bei der Digitalisierung der Mobilität wird die Datenverarbeitung nicht mehr allein in den zentralen Rechenzentren stattfinden, sondern dezentral. Auf diese Weise ist man näher am Verbraucher.

Die Digitalisierung erfasst alle Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft. Mit welchen Entwicklungen rechnen sie denn in den – sagen wir – nächsten zehn Jahren?

Wir unterschätzen das Wachstum. In den letzten 15 Jahren der Internet-Geschichte ist es immer falsch eingeschätzt worden. Früher hieß es, der Datenverkehr verdoppelt sich alle 24 Monate. Die Netzbetreiber wissen heute, dass das schon lange nicht mehr gilt. Eine Verdoppelung des Datenvolumens gibt es alle acht bis neun Monate. Dieser Trend setzt sich weiter fort. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Wachstum auch an den Knotenpunkten des Internets wie hier in Frankfurt sehen werden. Interxion wird davon profitieren. Wir werden komplett neue Modelle sehen.

Die Digitalisierung birgt auch Gefahren.

Wir werden sicherlich einen großen gesellschaftlichen Wandel erleben. Wir werden über Einkommens- und Finanzierungsmodelle nachdenken müssen, die die Digitalisierung auslöst, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Viele Arbeitsplätze werden wegfallen, viele, viele neue werden geschaffen. Die Gesellschaft steht vor großen Themen.

Wo stehen wir?

Wir sind erst am Anfang der Digitalisierung. Viele Industriezweige sind noch gar nicht betroffen.

Interxion betreibt 45 Rechenzentren in 13 Städten verteilt auf elf Länder. Welche Bedeutung hat der Standort Frankfurt für ihr Unternehmen?

Das deutsche Geschäft ist für Interxion international der Hauptpfeiler. Insbesondere Frankfurt nimmt eine besondere Rolle ein. Es hat eine geostrategische Bedeutung. Mit dem DE-CIX ist hier der weltweit größte Internetknoten. Unser Geschäft basiert darauf, dort zu sein, wo die wichtigsten Knotenpunkte sind – das gilt auch für London und Amsterdam.

Was verstehen Sie unter einem Knotenpunkt?

Im Internet werden verschiedene Netzwerke verbunden. Dies geschieht über die Knotenpunkte. Frankfurt ist einer der zentralen in Europa. Dort bündelt sich der Datenverkehr.

Dann muss er für das Internet in Deutschland ja sehr wichtig sein.

Das ist so. Ohne den Knotenpunkt läuft in Deutschland, aber auch in weiten Teilen Europas, nichts. Interxion spielt dabei eine bedeutende Rolle. Schließlich ist DE-CIX bei uns angesiedelt.

Was macht ein Rechenzentrum eigentlich?

Es betreibt Server. Es ist eine Art Garage, in der Computer stehen. Das Ganze muss sicher betrieben werden, weil die Computer Daten enthalten, die sensibel sind. Somit ist Interxion eine Hochsicherheitseinrichtung.

Wie viele Räume für Rechner hat Interxion?

Wir haben in Frankfurt zehn Rechenzentren. Und noch zwei in Düsseldorf. Die Räume sind recht unterschiedlich groß und haben häufig 500 bis 600 Quadratmeter. Wir haben in Frankfurt 20 000 Quadratmeter Kundenfläche insgesamt, auf ihnen stehen die Server.

Und wie viel Strom verbraucht Interxion?

Die Stromkapazität am Interxion Campus Frankfurt beläuft sich derzeit auf etwa 35 Megawatt. Das entspricht der Versorgung von rund 24 000 Haushalten. Vor Jahresende 2017 werden wir ein eigenes Umspannwerk in Betrieb nehmen, welches unseren Kunden dann weitere 39 Megawatt an Leistung zur Verfügung stellt.

Seit Januar betreiben wir unsere Anlagen zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Wie stellen Sie die Kühlung sicher?

Dafür nutzen wir zum Teil die Außenluft. Darüber hinaus werden Wasserkühlungs-Systeme eingesetzt.

In Deutschland gibt es immer wieder Stromausfälle. Wenn das bei Interxion passiert, gibt es Probleme im Internet.

Das kann bei uns nicht passieren. Es gibt drei Komponenten. Zunächst den Strom, den der Netzwerkbetreiber liefert. Da können Spannungsabbrüche vorkommen. Zudem haben wir dieselgetriebene Generatoren. Wir können unsere Rechenzentren allein mit Generatoren betreiben. Darüber hinaus haben wir sehr viele Batterien. Einmal im Jahr stellen wir die Stromversorgung über das Netz aus. Wir testen die unterbrechungsfreie Stromversorgung und die Generatoren. Somit kann das Internet in Deutschland nicht ausfallen.

Welche Branchen sind in den Rechenzentren vertreten?

Bei uns sind alle Telekommunikationsunternehmen, die Breitband liefern, vertreten.

Auch die Cloud- und Plattformbetreiber. Wir sind zudem im Finanzbereich, bei den digitalen Medien und in allen klassischen Branchen aktiv.

Sie sind im Januar bei Interxion gestartet. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Wir müssen sicherstellen, dass wir den Bedarf des Marktes abdecken können. Das heißt, wir müssen weitere Kapazitäten in Deutschland schaffen. Und: Die Rechenzentren müssen möglichst effizient betrieben werden.

Sie müssen expandieren.

Es gibt interessante Zahlen. Seit der Gründung von Interxion 1999 bis 2014 ist die gleiche Zahl von Rechenzentren und Kapazitäten entstanden wie seit 2014. Die Kurve geht exproportional nach oben. Interxion eröffnet mindestens ein Rechenzentrum pro Jahr.

Gibt es an der Weismüllerstraße in Frankfurt noch genügend Platz für ihre Pläne?

Es gibt durchaus noch Flächen. Das elfte Rechenzentrum soll in Betrieb gehen. Das zwölfte wird gebaut. Interxion investiert in dieses 19 Millionen Euro. Mit den Baumaßnahmen möchten wir die stark wachsende Nachfrage unserer Kunden nach Kapazitäten für Digitalisierungstreiber wie Cloud Computing oder Industrie 4.0 bedienen. In Frankfurt schlägt das Herz der digitalen Wirtschaft von Kontinentaleuropa.

Interxion baut auch ein Umspannwerk. Warum?

Es hat Vorteile bei den Netzentgelten. Es gibt bestimmte Level der Netzentgelte, die dann nicht mehr anfallen. Es geht vor allem auch um die zukunftssichere Versorgung. Der Verbrauch steigt ständig aufgrund der wachsenden Zahl der Kunden und deren Bedarf. Mit dem Umspannwerk können wir sicherstellen, dass der Strom zur Verfügung steht. Unseren Kunden ist das wichtig.

Die EEG-Umlage zur Finanzierung der erneuerbaren Energien steigt ständig.

Das belastet unser Geschäft signifikant. Wenn wir nur Deutschland betrachten, hat jeder Betreiber mit dem Problem zu kämpfen. Unsere Rechenzentren stehen aber auch im internationalen Wettbewerb. US-Plattformbetreiber suchen sich die Rechenzentren, in denen sie attraktive Preise bekommen. Da katapultiert sich Deutschland aus dem internationalen Markt. Unsere Abgabenlast ist zu hoch.

Quelle: op-online.de