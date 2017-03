Geständnisse im S&K-Prozess erwartet

Frankfurt - Im langwierigen Betrugsprozess gegen die Verantwortlichen des Frankfurter Immobilienunternehmens S&K steht an diesem Dienstag eine Wende bevor. Die Hauptangeklagten Stephan S. und Jonas K. sollen vor dem Landgericht Frankfurt Geständnisse ablegen und sich anschließend den Fragen aller Beteiligten stellen.

Das ist das Ergebnis umfassender Absprachen zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Strafkammer in den vergangenen Wochen. Vier der fünf Angeklagten sitzen seit über vier Jahren in Untersuchungshaft. Mit ihren Geständnissen können sie den Prozess abkürzen und sollen den Absprachen gemäß dafür mit kürzeren Haftstrafen davonkommen. Der Anklagepunkt des Betrugs würde fallengelassen, so dass nur Untreue übrig bliebe.