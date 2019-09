Klinikum Kassel: Stadt nimmt 65 Mio. Euro in die Hand - Aus für Klinik Wolfhagen

Die Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) und die medizinische Versorgung in der Region sollen neu strukturiert werden. Davon betroffen ist vor allem die Klinik in Wolfhagen - sie wird geschlossen.

Update am 18.09.2019 - Der Krankenhauskonzern Gesundheit Nordhessen (GNH) wird neu ausgerichtet. Konkret betroffen ist vor allem das Krankenhaus in Wolfhagen.

Es wird geschlossen und durch ein Ärztehaus ersetzt. Eine stationäre Behandlung wird es in Wolfhagen damit nicht mehr geben. Das beschloss der Aufsichtsrat am Dienstag mit großer Mehrheit.

Klinikum Kassel soll wirtschaftlicher Arbeiten

Der Neubau der Klinik in Hofgeismar geht demnach wie geplant weiter, das Krankenhaus in Bad Arolsen ist nicht betroffen. Das größte Krankenhaus in Hessen, das Kasseler Klinikum, soll wirtschaftlicher arbeiten als bisher, die Seniorenwohnanlage am Lindenberg verkauft werden. Von dem Geschäftsbereich Senioren wolle man sich komplett trennen, heißt es.

Kassels Oberbürgermeister: "Keine betriebsbedingten Kündigungen"

Der Aufsichtsratsvorsitzende der GNH, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), versichert, dass alle Arbeitsplätze im Konzern erhalten bleiben: „Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben.“ Auch die Beschäftigten in Wolfhagen sollen in anderen Bereichen der GNH weiterarbeiten.

Stadt Kassel gibt 65 Millionen Euro plus Darlehen

Die Stadt als Hauptgesellschafter will 65 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Neuausrichtung anzugehen. Deshalb ist ein Nachtragshaushalt nötig, der 30 Millionen Euro betragen soll.

Außerdem gibt die Stadt ein Gesellschafter-Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro, um aktuelle Liquiditätsprobleme zu beseitigen. OB Geselle betont, dass andere Bereiche wie Schulen, Kultur oder Sport durch die Zahlungen nicht beeinträchtigt würden. Die Stadt Kassel ist mit 92,5 Prozent an der GNH beteiligt, der Landkreis hält 7,5 Prozent.

Aus für Klinik Wolfhagen: Kleine Häuser zu teuer

Die Klinik in Wolfhagen müsse man schließen, weil kleine Krankenhäuser sich nicht rechnen, sagt der neue GNH-Chef Michael Knapp. Außerdem könnten alle Patienten in einer Fahrzeit von maximal 30 Minuten von Wolfhagen aus zu einem Krankenhaus kommen. In Hofgeismar sei das nicht der Fall.

Dort gebe es nach Untersuchungen etwa 7700 Menschen, die nicht in 30 Minuten das Klinikum Kassel erreichen könnten, sagt Michael Knapp. Auch aus diesem Grund würde man dort am Neubau des Krankenhauses festhalten.

Die Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) und die medizinische Versorgung in der Region sollen neu strukturiert werden. Davon betroffen ist vor allem die Klinik in Wolfhagen.

Sie soll möglicherweise in ein Ärztehaus umgewandelt werden. Der Neubau in Hofgeismar steht aber nicht in Frage.

Das ist das Ergebnis einer Aufsichtsratssitzung, die sich am Dienstag über mehrere Stunden und bis in den späten Abend zog, wie hna.de* berichtet.

Der Grund für die Entwicklung sind Gesetzesänderungen in der Krankenhausfinanzierung, die kurzfristig einen erhöhten Finanzbedarf erforderlich machen. Oberbürgermeister und GNH-Aufsichtsratsvorsitzender Christian Geselle erklärte am späten Abend zu aufkommenden Gerüchten, die GNH sei pleite: "Davon kann keine Rede sein. Und bei allen Veränderung wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben."