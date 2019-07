Gewitter und Starkregen - Unzählige Flüge am Frankfurter Flughafen gestrichen 

Am Frankfurter Flughafen mussten wegen heftigen Gewitters und Starkregen 100 Flüge gestrichen werden.

Am Frankfurter Flughafen mussten wegen heftigen Gewitters und Starkregen 100 Flüge gestrichen werden. Eine Bilanz aus Hessen.

Frankfurt - Heftige Gewitter mit Starkregen sind am Freitag über Hessen gezogen. Der Frankfurter Flughafen stellte vorübergehend die Abfertigung von Maschinen und Passagieren ein. In Nord- und Mittelhessen standen Straße und Keller unter Wasser. Bis zum Abend rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit weiteren kräftigen Niederschlägen. "Da kommt noch mehr", sagte Sprecher Andreas Friedrich. Für Teile von Mittel- und Nordhessen bestanden Warnhinweise vor extremen Unwettern.

Die Gewitter tobten seit dem Mittag knapp zwei Stunden lang über Hessen. Besonders stark traf es nach DWD-Angaben die Region um Gießen sowie um den Edersee. Innerhalb kurzer Zeit fielen dort dem Radarnetz der Meteorologen zufolge bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel.

Gewitter in Hessen: "Hotspots" Wolfhagen und Bad Arolsen

Zu den "Hotspots" gehörten Wolfhagen und Bad Arolsen. Dort regnete es besonders viel, weil mehrere Gewitterzellen zusammentrafen, wie der DWD erläuterte. In Wolfhagen war der Polizei Kassel zufolge zeitweise eine Straße überflutet. Sie wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. In anderen Orten drückte das Wasser Kanaldeckel hoch. Auch Bäume stürzten um. Es sei aber niemand verletzt worden. Twistetal und Trendelburg sowie der Vogelsberg bekamen ebenfalls eine Menge Wasser ab.

In Gießen, Biebertal und Heuchelheim rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben insgesamt 30 Mal aus. Meistens mussten die Hilfskräfte Keller leerpumpen. Ebenso viele Unwettereinsätze zählte die Feuerwehr in Wiesbaden.

Flughafen Frankfurt: 100 Starts und Landungen gestrichen

Der Frankfurter Flughafen fertigte am Freitagmittag gut eine Stunde lang keine Passagiere ab. Nach Auskunft des Betreibers Fraport wurden mehrere Flüge annulliert. Das geschehe routinemäßig aus Sicherheitsgründen, wenn vor Blitz und Donner im Umkreis von acht Kilometern gewarnt werde, sagte ein Sprecher. Ein Aufenthalt im Freien auf dem Flugfeld sei dann verboten. An Deutschlands größtem Airport sollten am Freitag rund 230.000 Passagieren ankommen oder wegfliegen. Von insgesamt 1560 Starts und Landungen wurden bis zum Nachmittag 100 gestrichen.

dpa

Lesen Sie auch:

Wetterdienst warnt vor starken Gewittern, Probleme am Flughafen Frankfurt

Keine schönen Aussichten: Der Wetterdienst warnt vor starken Gewittern. Am Flughafen Frankfurt gibt es Probleme.

Frau zieht blank und attackiert Polizisten am Flughafen

Eine Frau flippt am Frankfurter Flughafen aus, weil sie aus dem Terminal 1 verwiesen wird. Der Grund: Sie zieht sich einfach aus.