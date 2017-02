Mann wegen Betrugs mit Millionen-Krediten vor Gericht

Gießen - Weil er gemeinsam mit einem angeblichen Erzbischof falsche Millionen-Kredite vermittelt haben soll, muss sich ein 65-Jähriger wegen Betruges vor dem Amtsgericht Gießen verantworten.

Der Mann aus Gießen soll sich als eine Art Makler ausgegeben haben und sein bislang unbekannter Komplize als Bevollmächtigter der Vatikanbank. So sollen die beiden im Jahr 2010 insgesamt 132 000 Euro Provision für die versprochenen, aber nie ausgezahlten Kredite über 100 Millionen sowie 400 Millionen Euro ergaunert haben. Für die Geschäfte traf man sich laut Anklage in Luxemburg. Zu Beginn des Prozesses am Dienstag stellte sich der Angeklagte selbst als Opfer des angeblichen Geistlichen dar. Dieser sei sehr überzeugend aufgetreten. (dpa)

