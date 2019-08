DHDL: Gießener Unternehmen tritt bei "Die Höhle der Löwen" an

Stephanie und Robert Ackermann aus Gießen präsentieren "Mellow Monkey" in der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" auf VOX.

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" geht in die nächste Runde. Mit dabei: Zwei Gründer aus Gießen.

Gießen - Kulinarische Innovation aus Gießen? Mit ihrem Marshmallow-Eis-Hybrid schufen Stephanie und Robert Ackermann vor einigen Jahren etwas völlig neues. "Gerade drehen alle durch. Alles, was Rang und Namen hat, will das Produkt haben", sagte das Ehepaar 2017. Nun wollen sie mit "Mellow Monkey" den nächsten Schritt machen. Helfen soll "Die Höhe der Löwen" auf VOX.

"Mellow Monkey" bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX: 100.000 Euro für zehn Prozent Firmenanteile

In der neuen Staffel, die am 3. September startet, versuchen die Gießener ihr Glück. Der Traum: "Mellow Monkey" soll expandieren, ein Franchise-Modell soll geschaffen werden. Doch dafür brauchen die Gründer Kapital und Know-How. Die Investoren aus "Die Höhle der Löwe" sollen helfen. In diesem Jahr dabei: Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und - neu - Nils Glagau. Ihnen bieten die Gießener zehn Prozent der Firmenanteile von "Mellow Monkey" und erhoffen sich im Gegenzug 100.000 Euro sowie die Unterstützung der Experten.

Gießener am 10. September bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX

Das Spezielle an den Marshmallow-Kreationen von "Mellow Monkey" liegt im Kern: Von außen geröstet, befindet sich im Inneren ein Eiskern. Ein Marshmallow-Eis-Hybrid eben. Ihre kulinarische Innovation verkaufen die Gründer aus Gießen über ihren Online-Shop und in einem Foodtruck. Ob Stephanie und Robert Ackermann ihr Unternehmen auf eine neue Stufe heben können? "Mellow Monkey" ist in der zweiten Folge von "Die Höhe der Löwen" auf VOX zu sehen. Ausstrahlungstermin: 10. September.

fd

Diese Artikel von giessener-allgemeine.de* könnten Sie auch interessieren

Kuriose Wende nach angezeigtem Autodiebstahl in Gießener Parkhaus



Glückliche Wende nach einem vermeintlich besonders dreisten Diebstahls: Ein in einem Gießener Parkhaus verschwundener BMW ist wieder da. Die Geschichte ist kurios.



Vermisst! 41-Jähriger aus Gießen seit Tagen verschwunden - Polizei ermittelt



Die Polizei Mittelhessen sucht nach Daniel Schäfer. Der 41-Jährige wird seit fast zwei Wochen vermisst.



*giessener-allgemeine.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.