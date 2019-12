Gießen: "Schwerwiegender IT-Sicherheitsvorfall" an Uni - Mail, Flexnow und Co. offline

Wurde die Uni Gießen gehackt? Aktuell ist die Hochschule offline. Von einem "schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfall" ist die Rede.

Gießen - Große Probleme an der Uni Gießen: Am Montagmorgen ist die Justus-Liebig-Universität offline. In einem ersten Statement ist von einem "schwerwiegender IT-Sicherheitsvorfall" die Rede. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Uni Gießen: Mail, Website und andere Dienste offline

Die JLU meldet: "Die Universität arbeitet mit Hochdruck daran, das Ausmaß des Schadens, die genaue Ursache und die aktuellen Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln, und steht dazu im Kontakt mit den Behörden."

Uni Gießen: Auch Uniklinik betroffen

Als Konsequenz des Vorfalls ist die Uni Gießen vom Internet getrennt. Sowohl Website, als auch Mailserver und andere Dienste sind offline und stehen nicht zur Verfügung. Auch die Uniklinik, das UKGM, ist betroffen.

Die Schaltung einer Telefonnummer für Rückfragen ist nach Angaben der Uni Gießen geplant.

Weitere Infos folgen.