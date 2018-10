Zwei Männer klauen Auto und brechen bei Juwelier ein 

Gießen - Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Gießen haben die Täter Uhren und Schmuck im Wert von etwa 100.000 Euro erbeutet.

Nach den ersten Ermittlungen seien sie in der Nacht zum Montag mit einem ebenfalls in Gießen gestohlenen Auto gegen die Tür des Geschäfts gefahren, teilte die Polizei mit. In dem Laden zerstörten die beiden vollständig vermummten Männer mehrere Vitrinen und richteten so einen Schaden von mindestens 2000 Euro an. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. (dpa)

