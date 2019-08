Bombenfund in Gießen: Evakuierung läuft, Hubschrauber im Einsatz

In Gießen ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Wieder ein Bombenfund in Gießen: Im Bereich des früheren AAFES-Geländes ist eine 50-kg-Bombe gefunden worden. Ob Firmengebäude und die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung geräumt werden müssen, ist derzeit unklar.

Update, 13.04 Uhr: Inzwischen sind weitere Details zum Bombenfund in Gießen bekannt: Demnach wurde die 50-kg-Bombe aus dem 2. Weltkrieg im Bereich des ehemaligen AAFES-Geländes - künftig soll hier das geplante Otto-Logistikzentrum stehen - gefunden. Die Bombe ist nicht beschädigt.

Bombenfund in Gießen: Evakuierung läuft

Aktuell läuft die Räumung durch Polizei und Ordnungsamt in einem 500 Meter Radius um die Fundstelle. Betroffen sind diesmal keine Wohnhäuser. Nur einige Gewerbebetriebe (u.a. Tucker) und Verwaltungseinheiten der HEAE sowie der Schulverband werden bis ca. 13 Uhr die Gebäude verlassen müssen.

Bombenfund in Gießen: Hubschrauber im Einsatz

In Kürze wird ein Hubschrauber der Polizei das Gebiet Wieseckaue überfliegen, um zu kontrollieren, ob sich noch Menschen im Radius befinden. Gegen 14 Uhr sollen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe beginnen können. Ein Knall könnte dann eventuell zu hören sein.

Erstmeldung, 11.54 Uhr: Eine 50-kg-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist heute In Gießen im Bereich des früheren AAFES-Geländes (US-Depot) gefunden worden - an einer ähnlichen Stelle wie erst vor wenigen Wochen.

Bombenfund in Gießen: Keine Evakuierung von Wohnhäusern

Laut Polizei müssen keine Wohnhäuser evakuiert werden. Allerdings sei noch unklar, ob Firmengebäude in der Nähe sowie die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) geräumt werden müssen.

Bombenfund in Gießen: Zuletzt zwei weitere Fälle

Es ist der dritte Fund innerhalb weniger Wochen. Im Juni hatten rund 2500 Leute für eine Entschärfung und eine Sprengung ihre Wohnungen verlassen müssen. In einem weiteren Fall vor einer Woche war die Entschärfung ohne Evakuierung möglich.

Weitere Informationen folgen.

red

