B457: Schrecklicher Unfall mit einem Toten und drei Schwerverletzten bei Lich

Schreckliche Nachricht von der B457 bei Lich: Eine Person ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Unfallort glich einem Trümmerfeld.

Lich - Am Samstagmittag kam es erneut zu einem sehr schweren Unfall auf der B457. Ein 84-jähriger Mann aus Hungen kam bei dem schrecklichen Crash ums Leben, vier weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Laut Polizei befuhr ein 40-jähriger Gießener in seinem Kia kurz vor 14 Uhr die B457 in Richtung Hungen. Nach Zeugenaussagen ist der Kia-Fahrer kurz vor der Abfahrt nach Langsdorf aus ungeklärter Ursache weit über die Mittellinie in die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender Kleinwagen (Citroen C1) mit einem 19-jährigen Mann am Steuer konnte dem Geisterfahrer ausweichen, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der junge Mann wurde dabei leichtverletzt.

B457: Schwerer Unfall bei Lich

Hiernach stieß der Kia in voller Fahrt frontal mit einem hinter dem Kleinwagen fahrenden VW Polo. Die 50-jährige Frau aus Hungen am Steuer des Polo wurde dabei schwerverletzt, ihr 84-jähriger Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen.

Der hinter dem Polo ebenfalls Richtung Gießen fahrende BMW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und raste mit voller Wucht in die Unfallstelle. Der 49-jährige BMW-Fahrer aus Fernwald erlitt dabei schwere Verletzungen.

B457 bei Lich: Unfallort gleicht Trümmerfeld

Die weiträumig abgesperrte Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lich mussten drei im Wrack eingeklemmte Personen mit Hilfe des hydraulischen Geräts befreien. Im Einsatz waren 42 Feuerwehrleute der Wehren Lich, Langsdorf und Nieder-Bessingen, Rettungswagen aus Lich und Laubach, zwei Notärzte aus Lich und Grünberg, Rettungshubschrauber Christoph Gießen und Christoph 2 Frankfurt sowie zwei weitere RTWs und ein Notarztwagen aus dem Wetteraukreis. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die Strecke der B457 zwischen Oberstadt und der Abfahrt nach Langsdorf musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

ast