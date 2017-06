Radfahrer nach Sturz mit Fahrrad gestorben

Ginsheim-Gustavsburg - Ein 77 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz mit seinem Fahrrad in Ginsheim-Gustavsburg gestorben.

Er sei ohne ersichtlichen Anlass auf einem Radweg gestürzt und habe sich dabei am Kopf verletzt, berichtete die Polizei in Darmstadt am Donnerstag. Zeugen leisteten nach dem Unfall am Dienstagmorgen noch Erste Hilfe, der Mann starb jedoch noch am selben Tag im Krankenhaus. Ob er seinen Verletzungen erlag oder an einer Krankheit starb, war zunächst unklar. (dpa)

