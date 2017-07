Gipfelstürmer von der Westküste

Geisenheim - Auch wenn Fernsehmoderatorin Franziska Reichenbacher persönlich den Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals übergab: Mit Glück hat dessen Gewinn nichts zu tun, umso mehr mit der Überzeugung einer vierköpfigen Jury. Von Axel Zibulski

Zu jenen, die seit 2009 über die Vergabe entscheiden, gehört Dirigent Christoph Eschenbach. Von ihm, verriet Festival-Intendant Michael Herrmann in Schloss Johannisberg, sei die Initiative ausgegangen, den mit 15 000 Euro dotierten Preis an den 1983 geborenen Pianisten Ben Kim zu verleihen. „So viel Natürlichkeit, sympathische Ausstrahlung und angenehme Bescheidenheit, gepaart mit größter Virtuosität, erlebt man sehr selten bei einem Spitzenmusiker. “.

Davon hatte sich das Publikum selbst überzeugen können. Schon die Werkzusammenstellung Kims war klug. Auf je zwei Inventionen und Sinfonien Johann Sebastian Bachs ließ er Spielarten von Etüden folgen – ins Ironische gewendet bei Claude Debussy, als Jazz-Adaption des Ukrainers Nikolai Kapustin und schließlich, mit der Folge der Sinfonischen Etüden op. 13, in der romantischen Überhöhung durch Robert Schumann.

Als Bach-Interpret gestaltete der Sohn einer aus Korea stammenden Familie, der in Portland an der US-Westküste aufgewachsen ist und heute in Berlin lebt, mit einer reizvollen Mischung aus spielerischer Lockerheit und dennoch großer pianistischer Klarheit: Gerade die Inventionen BWV 783 und 784, Pflichtstücke jeder Klavierausbildung, gewannen so an Ausdruck. Davon sind die Übungsstücke Carl Czernys weit entfernt, was Debussy in der Eröffnungsnummer seines ersten Études-Bands herrlich karikiert. Kim hielt diese sechs Etüden konsequent in der Schwebe zwischen technischer Bravour und deren eigener Persiflage. Drei der acht Konzertetüden op. 40 von Nikolai Kapustin, in ihrer jazzigen Freiheit exakt notiert, machten danach nicht weniger Effekt.

Was die Jury-Begründung ebenfalls nicht verschweigt: „Hochalpine Klettertouren“ gehören zu den Inspirationsquellen des Pianisten, der die romantischen Sphären der Sinfonischen Etüden Schumanns eher mit Bodenhaftung anging. Diese Variationenfolge, technisch einwandfrei bewältigt, zeigte nämlich die größten Gestaltungs- und Entwicklungsräume, die Ben Kim noch offenstehen. Zwei der fünf zunächst unveröffentlichten Etüden aus Schumanns Nachlass ließ er als Zugaben folgen.

Quelle: op-online.de