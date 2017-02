Veganer-Protest lässt Kinderlied verstummen

Limburg - Für viel Aufregung sorgt die Entscheidung des Bürgermeisters, den Kinderliedklassiker "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" nicht mehr vom Glockenspiel auf dem Limburger Rathaus spielen zu lassen. Eine Veganerin hatte den Rathauschef aus ethischen Gründen um den Verzicht des Liedes gebeten.

Für eine Angestellte in Limburg ist das Kinderlied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", das das Glockenspiel im Turm des Limburger Rathaus in regelmäßigen Abständen erklingen lässt, aus ethischen Gründen nicht zu ertragen. Die vegan lebende Frau arbeitet in Hörweite des Glockenspiels in einem Büro. Deshalb hat sie in einem Brief den Rathauschef Marius Hahn gebeten, das Lied aus der Liste zu nehmen. Der wollte kein Unmensch sein und verbannte den Kinderliedklassiker fürs Erste aus der Liste. "Wir geben der Gans eine Schonzeit und tauschen immer mal wieder die Musikstücke. Wir haben 15 Lieder im Repertoire, überwiegend deutsche Volkslieder", sagte der Stadtsprecher Johannes Laubach.

Die Geschichte sorgt für ein enormes Echo in den Medien. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird nun heftig diskutiert, ob die Entscheidung des Bürgermeisters nicht zu viel des Guten war. Und auf Twitter ließ auch eine kreative Auseinandersetzung mit der Debatte nicht lange auf sich warten.

Einige Nutzer reagieren mit geistreichen Umdichtungen des ursprünglichen Liedtextes.

Fuch du hast die Gans gestreichelt/

|:das freut uns gar sehr:|/

|:Jetzt sollst du dein Tofu haben/

Viel Spaß beim Ver-ze-he-her!:|#Limburg — Sturz_Geburt (@Sturz_Geburt) 9. Februar 2017

Die meisten aber ärgern sich über die Verbannung der Kinderliedklassikers.

Vegane Tierschützerin protestiert gegen Glockenspiel von Fuchs du hast die Gans gestohlen weil zu heftig #Jetztwirdsalbern #Limburg — Frau Arschkeks (@FrauArschkeks) 9. Februar 2017

#Limburg nicht der #Fuchs die Gans sondern das Rückgrat einer Stadt wurde gestohlen. — Annamirdl (@sqeeki62) 9. Februar 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass Glockengeläut für Unmut und heftige Auseinandersetzungen sorgen. Im polnischen Dorf Lewin fühlten sich einige Einwohner von dem alle 30 Minuten erklingenden Geläut der Kirche gestört. Darauf hin griff der Pfarrer zu drastischen Mitteln. Die Debatte um Glockengeläut und Glockenspiele von Gotteshäusern per se ist zumindest in Deutschland erstmal vom Tisch. Das Amtsgericht in Solingen urteilte im Jahr 2014: Anwohner und Angestellte müssen den Lärmpegel ertragen. (dpa/ror)

Quelle: op-online.de