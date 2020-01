Tragischer Unfall bei Göttingen: Mann versinkt im Getreidesilo - für ihn kam jede Hilfe zu spät

Tragischer Unfall im Landkreis Göttingen: Ein Mitarbeiter eines Getreidehandels ist in ein Getreidesilo gefallen - für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Mitarbeiter eines Getreidehandels in Rosdorf im Landkreis Göttingen verschwand stundenlang.

verschwand stundenlang. Kollegen alarmieren die Polizei und starten eine Suchaktion.

Notärztin konnte nur noch den Tod des 54-jährigen Mannes feststellen.

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstagabend in Rosdorf im Landkreis Göttingen gekommen. Ein Mitarbeiter eines Getreidehandels ist aus bislang unbekannter Ursache in einem großen Getreidesilo von oben in das Getreide gefallen, darin versunken und verstorben.

Wie Martin Willing, Einsatzleiter der Feuerwehr, mitteilte, wurde die Ortsfeuerwehr Rosdorf um 17.28 Uhr zu einer Personensuche in die Raiffeisenstraße alarmiert. Mitarbeiter des Getreidehandels hatten den Notruf gewählt, weil sie ihren Kollegen schon längere Zeit vermissten. Später wurde zudem die Ortsfeuerwehr Mengershausen nachalarmiert.

Das Getreidelager hat eine Länge von über 100 Meter und eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern. Im Inneren lagern Tausende Tonnen von Getreide in mehreren Buchten bis zu einer Höhe von etwa sieben Metern.

Unfall im Landkreis Göttingen : Mann ist wie im Treibsand versunken und erstickt

"Vermutlich ist der Mitarbeiter in das Getreide gestürzt, konnte sich nicht befreien, ist wie in Treibsand versunken und erstickt", so Einsatzleiter Martin Willing. In einer aufwendigen Aktion wurden viele Tonnen Getreide aus dem Inneren des riesigen Lagers bei Göttingen nach außen befördert. Dazu wurden von den Einsatzkräften vor allem Schaufeln eingesetzt. Ein Radlader fuhr das Getreide vom Gebäude weg, um Platz für immer weiter nachrutschendes Korn zu machen.

Erst nach rund anderthalb Stunden wurde der 54-jährige Mann gefunden. Eine Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen. In der betroffenen Bucht des Lagers wurden knapp 2000 Tonnen Getreide aufbewahrt. Die Bergung des Mannes war gegen 21 Uhr abgeschlossen. Dazu mussten Bretter um den Körper gebaut werden, um ein Nachrutschen des Getreides zu verhindern.

Feuerwehr, Polizei und Notfallseelsorger im Landkreis Göttingen im Einsatz

Neben den rund 30 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und ein Notfallseelsorger vor Ort. Dieser kümmerte sich um die Angehörigen und Kollegen des Verstorbenen.

Erst im November kam es in einem Getreidehandel bei Göttingen zu einem größeren Feuerwehreinsatz:Ein Getreide-Silo drohte zu platzen*, weil sich ein Riss gebildet hatte. Mit Spanngurten und Holzbohlen wurde die Gefahr gebannt. (ysr)

