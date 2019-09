Goodyear Dunlop baut in Hanau Stellen ab

Hanau – Goodyear Dunlop und Arbeitnehmervertreter haben sogenannte Transformationspläne für die Reifenwerke in Hanau und Fulda vereinbart. VON MARC KUHN

Das Unternehmen werde in den nächsten drei Jahren umfangreiche Investitionen in die Modernisierung beider Werke tätigen, sagte Jürgen Titz, Vorsitzender der Geschäftsführung, gestern in Hanau. „Der damit verbundene Personalabbau ist für uns sehr schmerzhaft, jedoch leider unvermeidbar. Es ist uns ein Anliegen, diesen Prozess sozialverträglich zu gestalten. “ Im März hatte Goodyear Dunlop bekannt gegeben, im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens in die Modernisierung der Werke Hanau und Fulda zu investieren, um die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte zu stärken. Die vereinbarte Investitionssumme beträgt rund 113 Millionen Euro. Damit verbunden ist der Wegfall von rund 1 050 Arbeitsplätzen in beiden Werken, rund 600 am Standort Hanau und 450 in Fulda. Nach früheren Angaben arbeiten in Hanau 1 400 und in Fulda 1 520 Beschäftigte.

„Trotz der unangenehmen Tatsache, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, können wir sagen, dass in den Verhandlungen sehr gute Ergebnisse für die Betroffenen erreicht wurden“, erklärte Ines Sauer, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Goodyear Dunlop. „Über attraktive Freiwilligenprogramme schaffen wir Ausstiegsmöglichkeiten, die zumindest die finanziellen Verluste der betroffenen Kollegen weitmöglichst abfedern werden.“

Quelle: op-online.de