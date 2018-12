„Grand Central“: Neuer Wohnturm am Hauptbahnhof

Frankfurt - Der Sieger des Architekturwettbewerbs zur Errichtung des geplanten Wohnquartiers im Projekt Grand Central am Frankfurter Hauptbahnhof kommt aus den Niederlanden: Das Delfter Büro „Mecanoo Architecten“ überzeugte in der Preisgerichtssitzung die achtköpfige Jury.

Ausloberin des Entscheids war die Grand Central Frankfurt GmbH, ein Joint-Venture der Immobilienentwickler Phoenix Real Estate und Groß & Partner, die das Areal in enger Absprache mit der Stadt entwickeln. Der Architekturwettbewerb widmete sich der Gestaltung eines gemischt-genutzten Quartiers zwischen Hafenstraße und Adam-Riese-Straße, das in fußläufiger Distanz zum Frankfurter Hauptbahnhof liegt und in dem insgesamt rund 55 000 Quadratmeter neuer Wohnraum entstehen. Bis zu 600 Wohnungen sind geplant, die sich auf einen 140 Meter hohen Wohnturm und ein angrenzendes Nachbargebäude (bis zu 60 Meter Höhe) verteilen. Eine rund 1 300 Quadratmeter große Kita sowie 1 700 Quadratmeter Gewerbeflächen für Nahversorgung und Gastronomie sind vorgesehen. Der Anteil an gefördertem Wohnraum beträgt insgesamt etwa 16 500 Quadratmeter Wohnfläche. 400 PKW-Stellplätze stehen bereit.

An der Ausschreibung nahmen neben Mecanoo auch die Frankfurter Architekturbüros Mäckler, HPP, Ferdinand Heide und NKBAK teil, dazu das Berliner Büro Eike Becker sowie die dänischen Architekten Schmidt Hammer Lassen aus Kopenhagen. Das Preisgericht, welches aus Vertretern der Stadt Frankfurt, Architektur- und Städtebauexperten sowie der Ausloberin bestand, vergab insgesamt vier Preise.

Der neu entstehende Wohnkomplex ist Teil der größeren Projektentwicklung Grand Central, welche an der Nordseite des Frankfurter Hauptbahnhofs angrenzt. Auf dem Areal standen jahrzehntelang Posthallen leer, die im Laufe dieses Jahres abgerissen wurden. Den Startschuss zur Konversion der rund 130 000 Quadratmeter großen Fläche machte die Deutsche Bahn AG mit der Anmietung der neuen Unternehmenszentrale für die DB Netz AG, welche bis Ende 2020 errichtet wird. Der Bau des neuen Wohnquartiers einschließlich des 140 Meter hohen Wohnturmes soll frühestens nach Fertigstellung der Unternehmenszentrale für die DB Netze AG Ende 2020/Anfang 2021 beginnen. (pia)

