Mann belästigt 17-Jährige vor Supermarkt

Griesheim - Am Dienstagnachmittag belästigt ein Mann vor einem Supermarkt eine 17-Jährige. Dabei habe er sie nicht nur unsittlich berührt, sondern auch beleidigt.

Es ist etwa 15.10 Uhr am Dienstagnachmittag als die 17-Jährige laut Polizei vor einem Supermarkt in der Wilhelm-Leuschner-Straße von einem Unbekannten belästigt wird. Der Mann berührt die Jugendliche ersten Ermittlungen zu Folge unsittlich. Als sie sich lautstark wehrt, beleidigt sie der Mann, fasst ihr ins Gesicht und stößt sie weg. Im Anschluss flüchtet er in Begleitung eines Unbeteiligten in Richtung Marktplatz, so die Polizei weiter.

Die Beamten fahnden sofort nach den Männern, können am Marktplatz auch zwei Personen antreffen und kontrollieren. Ob es sich bei einem von ihnen um den Täter handelt, muss aber erst noch ermittelt werden. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. ER habe außerdem kurze schwarze Haare, die zur Tatzeit zurück gegelt waren. Er trugt ein schwarzes T-Shirt und blaue Jeans. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, sich unter der 06155/8385-0 zu melden. (jo)

