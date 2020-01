Brand in Wohnung: Feuerwehr findet tote Frau

Am frühen Donnerstagmittag wurde der Feuerwehr der Brand in einer Dachgeschosswohnung in Gernsheim gemeldet. Vor Ort stießen die Retter auf eine Frauenleiche.

Brand in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau

im Frau tot aufgefunden

Rätselraten über Brandursache

Gernsheim - Der Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße in Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) wurde der Rettungsleitstelle am Donnerstag (02.01.2020) gegen 11.40 Uhr gemeldet.

Gernsheim: Feuerwehr findet tote Frau – Viele Fragen nach Brand offen

Bei den Löscharbeiten vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsheim dann eine tote Person in der Wohnung. Vermutlich handelt es sich um die 45 Jahre alte Bewohnerin.

Noch sind viele Fragen offen: Weder zur Brandursache, noch dazu, wie die Frau zu Tode kam, können die Ermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei bisher Angaben machen. Auch die Schadenshöhe ist noch offen. Die Ermittlungen dauern an.

Brand in Gernsheim: Feuerwehr findet tote Frau – Brandursache unklar

