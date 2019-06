Radfahrer von Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt

Ein Radfahrer ist in Groß Gerau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Ein Radfahrer ist in Groß Gerau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Groß Gerau - Ein Radfahrer ist in Groß-Gerau mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige soll am Montagabend über eine Kreuzung gefahren sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde er von dem Wagen seitlich angefahren und auf die Straße geschleudert.

Unfall: Fahrradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Beim Aufprall erlitt er schwere Kopfverletzungen. Die 20-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt, ob der Radfahrer möglicherweise bei Rot über eine Ampel gefahren war. (dpa)

