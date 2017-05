Razzia gegen Schwarzarbeit: Sechs Festnahmen

Frankfurt/Darmstadt - Mehr als 700 Fahnder von Zoll und Polizei haben bei einer Razzia gegen Schwarzarbeit zahlreiche Gebäude im Rhein-Main-Gebiet kontrolliert.

Dabei seien am Mittwoch sechs Personen festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Bei der Aktion hatten die Fahnder 60 Objekte wie Firmengebäude, Privatwohnungen und Fahrzeuge im Visier, auch in Nordrhein-Westfalen. Drei Durchsuchungsobjekte waren auch in Dreieich. Dort wurden drei Personen, die dem Umfeld der mutmaßlichen Täter zuzuordnen sind durch die Einsatzkräfte mitgenommen. Danach wurden sie wieder entlassen. Es gab keine Haftbefehle.

Die Maßnahmen richtete sich demnach gegen insgesamt 25 Verdächtige. "Man kann von organisierter Schwarzarbeit sprechen. Im Moment gehen wir davon aus, dass es um einen Schaden von 14 Millionen Euro geht", sagte der Sprecher. (dpa/dr)

