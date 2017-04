Gruppen prügeln sich: Drei Männer leicht verletzt

Kronberg - Bei einer Prügelei zwischen zwei Gruppen in Kronberg im Taunus sind in der Nacht zum Karsamstag drei Männer leicht verletzt worden.

Zwei Autos wurden mit Steinen beworfen und beschädigt, wie die Polizei in Königstein am Ostersonntag mitteilte. Den Sachschaden schätzte sie auf rund 6000 Euro. Worum es bei der gewalttätigen Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar. Die beiden Gruppen waren am späten Freitagabend auf einem Platz in Kronberg aneinander geraten. Die eine Gruppe verließ den Ort der Auseinandersetzung zunächst, kehrte aber mehrere Stunden später mit Autos zurück. Dabei wurden die Fahrzeuge laut Polizei von den Kontrahenten mit Steinen beworfen.

Nach dem Aussteigen wurden mehrere Männer getreten, geschlagen und mit einem Messer bedroht. Drei von ihnen - 19 und 20 Jahre alt - wurden dabei verletzt. Die 15 bis 20 Angreifer flüchteten unerkannt. Die Verletzten riefen die Polizei. Zum Grund des Streits hätten sie aber keine genauen Angaben gemacht, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

Ausschreitungen in Saint-Etienne: Kroaten droht harte Strafe Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa