Gutachter entlastet Uni-Klinik

Frankfurt - Das Frankfurter Universitätsklinikum hat nach Ansicht eines externen Gutachters im Umgang mit einem besonders gefährlichen Krankheitserreger keine Fehler gemacht.

Dennoch bleiben Teile der Intensivstation von Hessens größtem Krankenhaus gesperrt, wie die Klinik gestern berichtete.

„Soweit ich das sehen kann, ist hier sehr umfassend und zeitnah agiert worden“, sagte der Direktor der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Martin Exner. Er war als externer Gutachter hinzugezogen worden. Weder habe es Verzögerungen gegeben, noch seien Personalmangel oder Raumnot die Ursache für die Ausbreitung des Keimes. „Die Rahmenbedingungen sind hier sehr gut.“ Hessen gelte ohnehin als „beispielhaft“ im Umgang mit solchen Keimen. Nun sollen die Räume und die Umgebung noch einmal mit einem anderen Desinfektionsmittel gereinigt werden – „um ein ganz hohes Maß an Sicherheit zu haben“, so Exner.

Der Engpass in der Frankfurter Intensivstation hat keine Auswirkungen auf die Notfallversorgung in der Region. Im Offenbacher Sana-Klinikum ist die chirurgische Intensivstation geöffnet, lediglich die internistische aus Kapazitätsgründen geschlossen. Am Hanauer Stadtkrankenhaus läuft ebenfalls alles nach Plan.

Vierfach-resistente Keime wie Klebsiella pneumoniae 4-MRGN sind nach Angaben von Ursel Heudorf vom Frankfurter Gesundheitsamt in Krankenhäusern gar nicht selten. Allein in der Mainmetropole seien 2016 rund 260 Fälle gemeldet worden. Der aktuelle Vorgang sei deswegen besonders, weil der Keim im Haus weitergegeben wurde. „Die Übertragung hat uns schon Sorgen gemacht.“ Wie das geschehen konnte, ist eine der vielen offenen Fragen. J dpa/psh

